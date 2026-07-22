"Это для нас плохо": россияне в панике от назначения Драпатого главкомом ВСУ

Назначение генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины вызвало оживленную реакцию не только в Украине, но и в российском информационном пространстве. После решения президента Владимира Зеленского об увольнении Александра Сырского ряд российских военных блоггеров открыто признали, что кадровые изменения могут осложнить ситуацию для российской армии.

Реакция россиян на назначение Драпатого

В своих сообщениях российские "военные" сравнивают Драпатого с Сырским и утверждают, что новый главнокомандующий является более опасным противником. Один из блоггеров назвал отставку Сырского "плохой новостью" для России, заявив, что Драпатый, в отличие от предшественника, является командиром с боевым опытом и собственным видением ведения войны.

"Это для нас плохо. В отличие от дуболома Сырского, который "равняйся-смирно", Драпатый нас искренне ненавидит", — говорится в сообщении.

Российские военные отреагировали на назначение Драпатого главкомом ВСУ

Реакция россиян на Драпатого

Остальные авторы также обратили внимание на военную биографию нового главнокомандующего. Они отмечают, что Драпатий начал полномасштабную войну в должности командира батальона, а карьеру строил прямо на фронте.

"Кстати, Драпатому всего 43 года. И эту войну он начал КОМБАТОМ! Это для нас плохо. Генерал, выдвинувшийся на войне и понимающий ее, очень сложный противник", — указывает другой.

Россияне о Драпатом

Отдельные российские комментаторы вспомнили события 2014 года, когда Драпатый командовал подразделениями и сидел в "летающем" БМП, прорывавшем блокаду Мариуполя. Именно этот эпизод они называют одним из доказательств его решительности и боевого опыта.

"Весна 2014. Тогда, еще 31-летний майор Драпатый давит русских людей в Мариуполе на БМП-2. Он нас ненавидит и последовательно ненавидит. А значит будет пытаться убивать, несмотря на никакие моральные ограничения. Вопрос только в том: А мы будем такими в ответ... наконец-то вернем себе инициативу эскалации?", — говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции военных на назначение Драпатого. Что говорят о новом главкоме ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на назначение Драпатого. По его словам, генералу "будет очень тяжело".