logo

BTC/USD

65808

ETH/USD

1912.99

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.1

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Это для нас плохо": россияне в панике от назначения Драпатого главкомом ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

"Это для нас плохо": россияне в панике от назначения Драпатого главкомом ВСУ

Российские военные блоггеры назвали назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ плохой новостью для армии РФ.

22 июля 2026, 10:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Назначение генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины вызвало оживленную реакцию не только в Украине, но и в российском информационном пространстве. После решения президента Владимира Зеленского об увольнении Александра Сырского ряд российских военных блоггеров открыто признали, что кадровые изменения могут осложнить ситуацию для российской армии.

"Это для нас плохо": россияне в панике от назначения Драпатого главкомом ВСУ

Реакция россиян на назначение Драпатого

В своих сообщениях российские "военные" сравнивают Драпатого с Сырским и утверждают, что новый главнокомандующий является более опасным противником. Один из блоггеров назвал отставку Сырского "плохой новостью" для России, заявив, что Драпатый, в отличие от предшественника, является командиром с боевым опытом и собственным видением ведения войны.

"Это для нас плохо. В отличие от дуболома Сырского, который "равняйся-смирно", Драпатый нас искренне ненавидит", — говорится в сообщении.

”Это для нас плохо”: россияне в панике от назначения Драпатого главкомом ВСУ - фото 2

Российские военные отреагировали на назначение Драпатого главкомом ВСУ

”Это для нас плохо”: россияне в панике от назначения Драпатого главкомом ВСУ - фото 2

Реакция россиян на Драпатого

Остальные авторы также обратили внимание на военную биографию нового главнокомандующего. Они отмечают, что Драпатий начал полномасштабную войну в должности командира батальона, а карьеру строил прямо на фронте.

"Кстати, Драпатому всего 43 года. И эту войну он начал КОМБАТОМ! Это для нас плохо. Генерал, выдвинувшийся на войне и понимающий ее, очень сложный противник", — указывает другой.

”Это для нас плохо”: россияне в панике от назначения Драпатого главкомом ВСУ - фото 2

Россияне о Драпатом

”Это для нас плохо”: россияне в панике от назначения Драпатого главкомом ВСУ - фото 2

Отдельные российские комментаторы вспомнили события 2014 года, когда Драпатый командовал подразделениями и сидел в "летающем" БМП, прорывавшем блокаду Мариуполя. Именно этот эпизод они называют одним из доказательств его решительности и боевого опыта.

"Весна 2014. Тогда, еще 31-летний майор Драпатый давит русских людей в Мариуполе на БМП-2. Он нас ненавидит и последовательно ненавидит. А значит будет пытаться убивать, несмотря на никакие моральные ограничения. Вопрос только в том: А мы будем такими в ответ... наконец-то вернем себе инициативу эскалации?", — говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции военных на назначение Драпатого. Что говорят о новом главкоме ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на назначение Драпатого. По его словам, генералу "будет очень тяжело".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости