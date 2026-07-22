Буданов оценил назначение Драпатого: что сказал о новом главкоме ВСУ

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Slava Kot
Глава Офиса президента Кирилл Буданов впервые отреагировал на кадровые изменения в военном руководстве. После решения президента Владимира Зеленского уволить Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ и назначить на эту должность генерал-майора Михаила Драпатого, глава ОП заявил, что речь идет о "чрезвычайно важном кадровом решении".
Кирилл Буданов. Фото из открытых источников
Кирилл Буданов заявил, что давно знает Драпатого как профессионального командира, у которого есть реальный боевой опыт, быстро принимает решения и заботится о жизни личного состава.
Отдельно Буданов поблагодарил Александра Сырского за годы службы. Он отметил его роль в обороне Киева в 2022 году, Харьковской наступательной операции и руководстве ВСУ в один из самых сложных периодов полномасштабной войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Валерий Залужный отреагировал на назначение Михаила Драпатого. Также собрали реакции украинских военных о новом главнокомандующем ВСУ.
Также "Комментарии" писали, что россияне в панике от назначения Драпатого главкомом ВСУ.