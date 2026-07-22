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Буданов оценил назначение Драпатого: что сказал о новом главкоме ВСУ

Кирилл Буданов прокомментировал назначение Михаила Драпатого главкомом ВСУ и поблагодарил Сырского

22 июля 2026, 11:25
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Slava Kot

Глава Офиса президента Кирилл Буданов впервые отреагировал на кадровые изменения в военном руководстве. После решения президента Владимира Зеленского уволить Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ и назначить на эту должность генерал-майора Михаила Драпатого, глава ОП заявил, что речь идет о "чрезвычайно важном кадровом решении".

Буданов оценил назначение Драпатого: что сказал о новом главкоме ВСУ

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов заявил, что давно знает Драпатого как профессионального командира, у которого есть реальный боевой опыт, быстро принимает решения и заботится о жизни личного состава.

"Михаила Драпатого знаю давно. Это командир с реальным чувством боя, трезво оценивающий обстановку, принимает решение быстро и бережет людей. Армия ему доверяет и это боевая заслуга. Михаил Васильевич, впереди большие задачи, и у вас есть все, чтобы их выполнить. Вы можете положиться на мою полную поддержку и помощь. Наша сила – в единстве и ответственности каждого", – отметил Буданов.

Отдельно Буданов поблагодарил Александра Сырского за годы службы. Он отметил его роль в обороне Киева в 2022 году, Харьковской наступательной операции и руководстве ВСУ в один из самых сложных периодов полномасштабной войны.

"Господин генерал Александр Сырский, искренняя благодарность за годы тяжелейшей работы, за выдержку и преданность Украине. Вы сделали для защиты Украины очень много… Мы работали рядом в этих операциях – вместе с ГУР, которое я возглавлял, и я видел эту работу", — говорится в заявлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Валерий Залужный отреагировал на назначение Михаила Драпатого. Также собрали реакции украинских военных о новом главнокомандующем ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что россияне в панике от назначения Драпатого главкомом ВСУ.



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Источник: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/684
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