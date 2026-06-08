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Багато постраждалих, але ще є люди під завалами: що відомо про цинічний ранковий удар РФ

Росіяни вдарили дронами Конотопом

8 червня 2026, 07:24
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Кравцев Сергей

Вранці 8 червня ворожі дрони атакували Конотоп на Сумщині. Під завалами багатоповерхівки залишається людина, яка постраждала в реанімації. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Сумської ОВА.

Багато постраждалих, але ще є люди під завалами: що відомо про цинічний ранковий удар РФ

Удар РФ по Конотопу. Фото: із відкритих джерел

Зокрема стало відомо, що кілька безпілотників ударили по житловому сектору міста. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерхівку, під завалами знаходиться щонайменше одна людина.

Трьох постраждалих госпіталізовано до реанімації, медики надають їм необхідну допомогу.

На місці задіяно спецобладнання, продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

Половина міста залишилася без електроенергії, повідомив Конотопський мер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські терористичні війська атакували безпілотниками Запоріжжя, внаслідок чого загинуло двоє людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російська армія продовжує нарощувати військову присутність на південній ділянці фронту. За даними головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, на Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник зосередив уже понад 140 тисяч військовослужбовців.                                                     

Раніше "Коментарі" писали – російські війська вчинили обстріл центральної частини Ямпільської громади на Сумщині, внаслідок чого жертви серед цивільного населення. За офіційною інформацією, в результаті атаки загинули двоє людей, ще четверо місцевих жителів отримали поранення різного ступеня важкості.



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