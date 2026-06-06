Оккупанты ударили по областному центру: без погибших не обошлось

Российские террористические войска атаковали беспилотниками Запорожье, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

"Россияне запускают беспилотники по областному центру. В результате вражеских атак имеются повреждения на объектах критической и промышленной инфраструктуры. Два работника одного из объектов после атаки не выходят на связь", — отметил Федоров.

Впоследствии глава области уточнил, что эти мужчины погибли.

В целом, по словам чиновника, из-за вражеских обстрелов за сутки в регионе были ранены пять человек.

Он отметил, что за сутки россияне нанесли 946 ударов по 55 населенным пунктам Запорожской области.

"Поступило 116 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей", — добавил Иван Федоров.

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