Окупанти вдарили по обласному центру: без загиблих не обійшлося

Російські терористичні війська атакували безпілотниками Запоріжжя, внаслідок чого загинули двоє людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВ Іван Федоров.

Удар по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

"Росіяни запускають безпілотники по обласному центру. Внаслідок ворожих атак є пошкодження на об'єктах критичної та промислової інфраструктури. Два працівники одного з об'єктів після атаки не виходять на зв'язок", — зазначив Федоров.

Згодом глава області уточнив, що ці чоловіки загинули.

Загалом, за словами чиновника, через ворожі обстріли за добу в регіоні було поранено п'ятьох людей.

Він зазначив, що за добу росіяни завдали 946 ударів по 55 населеним пунктам Запорізької області.

"Надійшло 116 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автомобілів", — додав Іван Федоров.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 3 червня Росія здійснила чергову масштабну атаку на територію України, застосувавши ударні безпілотники. Під ворожим вогнем опинилися кілька областей, де зафіксовано загиблі, поранені та значні руйнування цивільної інфраструктури. За даними Повітряних сил ЗСУ, українська протиповітряна оборона знищила 189 зі 198 запущених безпілотників, проте зафіксовано влучення восьми ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння збитих дронів на семи локаціях.

Також видання "Коментарі" повідомляло – тимчасово захоплена російськими військами Запорізька атомна електростанція вкотре опинилася на межі катастрофи. У ніч проти 3 червня 2026 року на найбільшому ядерному об'єкті Європи зафіксували вже 17 повний блекаут за час окупації і п'ятий — з початку поточного року.