Удар по энергообъектам возле ЗАЭС: МАГАТЭ фиксирует новые атаки и предостерегает от катастрофы

Временно захваченная русскими войсками Запорожская атомная электростанция в очередной раз оказалась на грани катастрофы. В ночь на 3 июня 2026 года на крупнейшем ядерном объекте Европы зафиксировали уже 17 полный блекаут за время оккупации и пятый — с начала текущего года.

Запорожская АЭС. Фото из открытых источников

Энергосистема станции дала сбой поздно вечером, когда захваченный объект остался без внешнего источника питания.

"В 23:44 в результате выведения из строя линии "Ферросплавная-1" атомная станция была полностью обесточена, — сообщили в НАЭК "Энергоатом", — после чего работу всех жизненно важных систем безопасности пришлось в экстренном порядке перевести на аварийные дизель-генераторы".

По данным международных наблюдателей, причиной ночного инцидента стал прилет вражеского беспилотника по подстанции "Никопольская", расположенной на подконтрольном Украине берегу Днепра. Это привело к отключению последней артерии, поставлявшей ток на АЭС. Однако на этом обстрелы критической инфраструктуры рядом с ядерными реакторами не прекратились.

Уже утром 4 июня под массированный удар попала соседняя Запорожская ТЭС, распределительный узел которой непосредственно задействован в обеспечении питанием оккупированной атомной станции.

"Эксперты нашей миссии, находящиеся непосредственно на ЗАЭС, наблюдали задымление со стороны теплоэлектростанции и четко слышали эхо боевых действий, — подчеркнул Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, — при этом персонал ТЭС был вынужден срочно прятаться в укрытиях".

Глава агентства добавил, что подобные удары вызывают колоссальную обеспокоенность, ведь единственная уцелевшая линия питания ЗАЭС в последнее время постоянно выключается, заставляя системы охлаждения шести реакторов зависеть исключительно от генераторов.

"Эти военные действия должны быть немедленно остановлены, — призвал Гросси, — чтобы не допустить длительного и полного обесточивания Запорожской АЭС".

В отечественном оборонном и энергетическом секторах подчеркивают, что регулярные блэкауты являются прямым следствием нахождения на объекте российских захватчиков.

"Никакие временные меры не способны устранить угрозу радиационной аварии с непредсказуемыми глобальными последствиями, — подчеркнули в "Энергоатоме", — стабильная и безопасная эксплуатация возможна только после вывода войск РФ и возвращения ЗАЭС под легитимное руководство Украины".

Пострадавшую линию удалось удержать в подключенном состоянии, однако ситуация вокруг станции остается крайне напряженной.

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