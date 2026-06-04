Удар по энергообъектам возле ЗАЭС: МАГАТЭ фиксирует новые атаки и предостерегает от катастрофы

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Недилько Ксения
Временно захваченная русскими войсками Запорожская атомная электростанция в очередной раз оказалась на грани катастрофы. В ночь на 3 июня 2026 года на крупнейшем ядерном объекте Европы зафиксировали уже 17 полный блекаут за время оккупации и пятый — с начала текущего года.
Запорожская АЭС. Фото из открытых источников
Энергосистема станции дала сбой поздно вечером, когда захваченный объект остался без внешнего источника питания.
По данным международных наблюдателей, причиной ночного инцидента стал прилет вражеского беспилотника по подстанции "Никопольская", расположенной на подконтрольном Украине берегу Днепра. Это привело к отключению последней артерии, поставлявшей ток на АЭС. Однако на этом обстрелы критической инфраструктуры рядом с ядерными реакторами не прекратились.
Уже утром 4 июня под массированный удар попала соседняя Запорожская ТЭС, распределительный узел которой непосредственно задействован в обеспечении питанием оккупированной атомной станции.
Глава агентства добавил, что подобные удары вызывают колоссальную обеспокоенность, ведь единственная уцелевшая линия питания ЗАЭС в последнее время постоянно выключается, заставляя системы охлаждения шести реакторов зависеть исключительно от генераторов.
В отечественном оборонном и энергетическом секторах подчеркивают, что регулярные блэкауты являются прямым следствием нахождения на объекте российских захватчиков.
Пострадавшую линию удалось удержать в подключенном состоянии, однако ситуация вокруг станции остается крайне напряженной.
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