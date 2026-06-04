Удар по енергооб'єктах біля ЗАЕС: МАГАТЕ фіксує нові атаки та застерігає від катастрофи

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Недилько Ксения
Тимчасово захоплена російськими військами Запорізька атомна електростанція вкотре опинилася на межі катастрофи. У ніч на 3 червня 2026 року на найбільшому ядерному об'єкті Європи зафіксували вже 17-й повний блекаут за час окупації та п'ятий — з початку поточного року.
Запорізька АЕС. Фото з відкритих джерел
Енергосистема станції дала збій пізно ввечері, коли загарбаний об'єкт залишився без жодного зовнішнього джерела живлення.
За даними міжнародних спостерігачів, причиною нічного інциденту став приліт ворожого безпілотника по підстанції "Нікопольська", що розташована на підконтрольному Україні березі Дніпра. Це призвело до вимкнення останньої артерії, яка постачала струм на АЕС. Проте на цьому обстріли критичної інфраструктури поруч із ядерними реакторами не припинилися.
Вже вранці 4 червня під масований удар потрапила сусідня Запорізька ТЕС, чий розподільчий вузол безпосередньо задіяний у забезпеченні живленням окупованої атомної станції.
Очільник агентства додав, що подібні удари викликають колосальне занепокоєння, адже єдина вціліла лінія живлення ЗАЕС останнім часом постійно вимикається, змушуючи системи охолодження шести реакторів залежати виключно від генераторів.
У вітчизняному оборонному та енергетичному секторах наголошують, що регулярні блекаути є прямим наслідком перебування на об'єкті російських загарбників.
Наразі пошкоджену лінію вдалося втримати у підключеному стані, проте ситуація навколо станції залишається вкрай напруженою.
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