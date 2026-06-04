Удар по енергооб'єктах біля ЗАЕС: МАГАТЕ фіксує нові атаки та застерігає від катастрофи

Тимчасово захоплена російськими військами Запорізька атомна електростанція вкотре опинилася на межі катастрофи. У ніч на 3 червня 2026 року на найбільшому ядерному об'єкті Європи зафіксували вже 17-й повний блекаут за час окупації та п'ятий — з початку поточного року.

Запорізька АЕС. Фото з відкритих джерел

Енергосистема станції дала збій пізно ввечері, коли загарбаний об'єкт залишився без жодного зовнішнього джерела живлення.

"О 23:44 внаслідок виведення з ладу лінії "Феросплавна-1" атомна станція була повністю знеструмлена, — повідомили в НАЕК "Енергоатом", — після чого роботу всіх життєво важливих систем безпеки довелося в екстреному порядку перевести на аварійні дизель-генератори".

За даними міжнародних спостерігачів, причиною нічного інциденту став приліт ворожого безпілотника по підстанції "Нікопольська", що розташована на підконтрольному Україні березі Дніпра. Це призвело до вимкнення останньої артерії, яка постачала струм на АЕС. Проте на цьому обстріли критичної інфраструктури поруч із ядерними реакторами не припинилися.

Вже вранці 4 червня під масований удар потрапила сусідня Запорізька ТЕС, чий розподільчий вузол безпосередньо задіяний у забезпеченні живленням окупованої атомної станції.

"Експерти нашої місії, які перебувають безпосередньо на ЗАЕС, спостерігали задимлення з боку теплоелектростанції та чітко чули відлуння бойових дій, — наголосив Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, — при цьому персонал ТЕС був змушений терміново ховатися в укриттях".

Очільник агентства додав, що подібні удари викликають колосальне занепокоєння, адже єдина вціліла лінія живлення ЗАЕС останнім часом постійно вимикається, змушуючи системи охолодження шести реакторів залежати виключно від генераторів.

"Ці військові дії мають бути негайно зупинені, — закликав Гроссі, — щоб не допустити довготривалого та повного знеструмлення Запорізької АЕС".

У вітчизняному оборонному та енергетичному секторах наголошують, що регулярні блекаути є прямим наслідком перебування на об'єкті російських загарбників.

"Жодні тимчасові заходи не здатні усунути загрозу радіаційної аварії з непередбачуваними глобальними наслідками, — підкреслили в "Енергоатомі", — стабільна та безпечна експлуатація є можливої тільки після виведення військ РФ та повернення ЗАЕС під легітимне керівництво України".

Наразі пошкоджену лінію вдалося втримати у підключеному стані, проте ситуація навколо станції залишається вкрай напруженою.

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