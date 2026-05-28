Кравцев Сергей
З наближенням літа і очікуваного потепління у ЗМІ та соцмережах заговорили про ймовірне повернення графіків відключення світла. Якими будуть відключення світла влітку та у яких регіонах буде найважче? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питання, вивчивши думки експертів.
Відключення світла.
Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, влітку графіки погодинних відключень електроенергії для населення можуть коливатися від рідкісних коротких відключень до восьмигодинних на добу.
За оптимістичного сценарію – сприятливі погодні умови з мінімальною кількістю екстремальних температур понад +30°C та низька інтенсивність обстрілів важливих енергооб’єктів.
Він наголосив, за песимістичного сценарію – спекотне літо та висока інтенсивність ударів по ключовій енергетичній інфраструктурі.
Володимир Омельченко говорить, що у такому разі дефіцит потужності може сягати в окремі дні до 4 ГВт. Відповідно графіки відключень будуть діяти до восьми годин на добу.
Омельченко також представив базовий сценарій: спекотне літо та низька інтенсивність повітряних атак на енергетику.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, в Україні можуть повернутися відключення світла тривалістю до чотирьох годин протягом доби за умови, якщо температура повітря перевищить 35°C, навіть за відсутності нових ударів Російської Федерації. Таку думку під час брифінгу висловив.
При цьому він зазначив, що відключення світла "не будуть катастрофічними", чому сприятиме вихід частини блоків АЕС з планових ремонтів.
Водночас експерт дав зрозуміти, що у Києві, Одесі та Кривому Розі за спекотної погоди тривалість відключень може бути більшою, ніж на решті території країни.
