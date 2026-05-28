З наближенням літа і очікуваного потепління у ЗМІ та соцмережах заговорили про ймовірне повернення графіків відключення світла. Якими будуть відключення світла влітку та у яких регіонах буде найважче? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питання, вивчивши думки експертів.

Є декілька сценаріїв

Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, влітку графіки погодинних відключень електроенергії для населення можуть коливатися від рідкісних коротких відключень до восьмигодинних на добу.

За оптимістичного сценарію – сприятливі погодні умови з мінімальною кількістю екстремальних температур понад +30°C та низька інтенсивність обстрілів важливих енергооб’єктів.

"За середнього споживання приблизно 12 ГВт дефіцит не перевищуватиме 1 ГВт у вечерні піки, що покриватиметься імпортом та незначними обмеженнями промисловості. Графіки погодинних відключень (ГПВ) для населення можуть застосовуватися рідко й не більше двох годин на добу", — зазначив Омельченко.

Він наголосив, за песимістичного сценарію – спекотне літо та висока інтенсивність ударів по ключовій енергетичній інфраструктурі.

Володимир Омельченко говорить, що у такому разі дефіцит потужності може сягати в окремі дні до 4 ГВт. Відповідно графіки відключень будуть діяти до восьми годин на добу.

"Найбільш вразливі регіони: усі прифронтові, Одеська область та місто Київ, де ГПВ та ГАВ можуть бути довшими, ніж у середньому по країні", — наголосив експерт.

Омельченко також представив базовий сценарій: спекотне літо та низька інтенсивність повітряних атак на енергетику.

"В окремі дні споживання зростає до 14 ГВт через підвищення споживання приладами охолодження повітря. Дефіцит може сягати 2-2,5 ГВт. ГПВ застосовуються до двох-чотирьох годин на добу у період екстремально високих температур", — зазначив він.

Відключення світла можуть повернутися навіть за відсутності нових ударів РФ

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, в Україні можуть повернутися відключення світла тривалістю до чотирьох годин протягом доби за умови, якщо температура повітря перевищить 35°C, навіть за відсутності нових ударів Російської Федерації. Таку думку під час брифінгу висловив.

"Я не можу передбачити, які будуть атаки, але якщо буде температура 35°C плюс, то, об’єктивно, в певні години можливі обмеження. Я не знаю, чи проб’ють вони бар’єр обмежень для бізнесу, чи доведеться обмежувати і населення. Передбачити це зараз неможливо", — зауважив експерт.

При цьому він зазначив, що відключення світла "не будуть катастрофічними", чому сприятиме вихід частини блоків АЕС з планових ремонтів.

"Можливо, чотири години максимум. Я не думаю, що буде щось більш серйозне", — зауважив Харченко.

Водночас експерт дав зрозуміти, що у Києві, Одесі та Кривому Розі за спекотної погоди тривалість відключень може бути більшою, ніж на решті території країни.

