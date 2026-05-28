С приближением лета и ожидаемого потепления в СМИ и соцсетях заговорили о вероятном возвращении графиков отключения света. Какими будут отключение света летом и в каких регионах будет тяжелее всего? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Отключение света. Фото: из открытых источников

Есть несколько сценариев

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что летом графики почасовых отключений электроэнергии для населения могут колебаться от редких коротких отключений до восьмичасовых в сутки.

При оптимистическом сценарии – благоприятные погодные условия с минимальным количеством экстремальных температур более 30°C и низкая интенсивность обстрелов важных энергообъектов.

"При среднем потреблении примерно 12 ГВт дефицит не будет превышать 1 ГВт в вечерние пики, которые будут покрываться импортом и незначительными ограничениями промышленности. Графики почасовых отключений (ГБО) для населения могут применяться редко и не более двух часов в сутки", — отметил Омельченко.

Он подчеркнул, что при пессимистическом сценарии – жаркое лето и высокая интенсивность ударов по ключевой энергетической инфраструктуре.

Владимир Омельченко говорит, что в таком случае дефицит мощности может достигать в отдельные дни до 4 ГВт. Соответственно графики отключений будут действовать до восьми часов в день.

"Самые уязвимые регионы: все прифронтовые, Одесская область и город Киев, где ГПО и ГАО могут быть длиннее, чем в среднем по стране", — подчеркнул эксперт.

Омельченко также представил базовый сценарий: жаркое лето и низкую интенсивность воздушных атак на энергетику.

"В отдельные дни потребление растет до 14 ГВт из-за повышения потребления приборами охлаждения воздуха. Дефицит может достигать 2-2,5 ГВт. ГПО применяются до двух-четырех часов в сутки в период экстремально высоких температур", — отметил он.

Отключения света могут вернуться даже при отсутствии новых ударов РФ

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что в Украине могут вернуться отключение света продолжительностью до четырех часов в течение суток при условии, если температура воздуха превысит 35°C, даже при отсутствии новых ударов Российской Федерации. Такое мнение на брифинге высказал.

"Я не могу предположить, какие будут атаки, но если будет температура 35°C плюс, то, объективно, в определенные часы возможны ограничения. Я не знаю, пробьют ли они барьер ограничений для бизнеса, придется ли ограничивать и население. Предугадать это сейчас невозможно", — отметил эксперт.

При этом он отметил, что отключения света "не будут катастрофическими", чему будет способствовать выход части блоков АЭС по плановым ремонтам.

"Возможно, четыре часа максимум. Я не думаю, что будет что-то более серьезное", — заметил Харченко.

В то же время эксперт дал понять, что в Киеве, Одессе и Кривом Роге в жаркую погоду продолжительность отключений может быть больше, чем на остальной территории страны.

Читайте на портале "Комментарии" — заряжайте павербенки: почему в Украине могут вернуться графики отключений.



