Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
С приближением лета и ожидаемого потепления в СМИ и соцсетях заговорили о вероятном возвращении графиков отключения света. Какими будут отключение света летом и в каких регионах будет тяжелее всего? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
Отключение света. Фото: из открытых источников
Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что летом графики почасовых отключений электроэнергии для населения могут колебаться от редких коротких отключений до восьмичасовых в сутки.
При оптимистическом сценарии – благоприятные погодные условия с минимальным количеством экстремальных температур более 30°C и низкая интенсивность обстрелов важных энергообъектов.
Он подчеркнул, что при пессимистическом сценарии – жаркое лето и высокая интенсивность ударов по ключевой энергетической инфраструктуре.
Владимир Омельченко говорит, что в таком случае дефицит мощности может достигать в отдельные дни до 4 ГВт. Соответственно графики отключений будут действовать до восьми часов в день.
Омельченко также представил базовый сценарий: жаркое лето и низкую интенсивность воздушных атак на энергетику.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что в Украине могут вернуться отключение света продолжительностью до четырех часов в течение суток при условии, если температура воздуха превысит 35°C, даже при отсутствии новых ударов Российской Федерации. Такое мнение на брифинге высказал.
При этом он отметил, что отключения света "не будут катастрофическими", чему будет способствовать выход части блоков АЭС по плановым ремонтам.
В то же время эксперт дал понять, что в Киеве, Одессе и Кривом Роге в жаркую погоду продолжительность отключений может быть больше, чем на остальной территории страны.
Читайте на портале "Комментарии" — заряжайте павербенки: почему в Украине могут вернуться графики отключений.