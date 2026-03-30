Заряджайте павербенки: чому в Україні можуть повернутися графіки відключень вже завтра

В Україні завтра можливі перебої з електропостачанням через поєднання технічних та погодних факторів. Про це повідомив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в ефірі День.LIVE. За його словами, наразі енергосистема втратила значний обсяг генерації через планові заходи: "Зараз у ремонт вивели два атомні енергоблоки — це мінус близько 1,5 ГВт потужності". Ці роботи є стратегічними, адже дозволять забезпечити стабільну роботу системи восени.

Відключення світла. Фото ілюстративне

Головні причини можливих обмежень:

Зупинка енергоблоків: Планові ремонти на АЕС тимчасово знизили загальну потужність мережі.

Вплив циклону: Дощова погода критично знижує ефективність сонячних електростанцій. За даними експерта, їхня віддача падає з 22% до символічних 6% від встановленої потужності.

Пікові навантаження: Найбільш відчутним дефіцит може стати у ранкові та вечірні години, коли споживання зростає.

Експерт зазначив, що ризик знеструмлень найвищий у тих областях, де вируватиме негода. Водночас він зауважив, що ситуація контрольована: "Енергосистема працює стабільно, а "Укренерго" намагається рівномірно розподіляти електроенергію по країні".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що для прифронтових регіонів України, що постійно перебувають під ударами ворога, ключовим питанням залишається створення автономної системи енергопостачання. Очільник Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова Ігор Терехов, заявив, що розв'язанням цієї проблеми стане впровадження ядерних мініреакторів.