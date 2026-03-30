Заряжайте павербенки: почему в Украине могут вернуться графики отключений уже завтра

В Украине завтра возможны перебои с электроснабжением из-за сочетания технических и погодных факторов. Об этом сообщил энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире День Live. По его словам, сейчас энергосистема потеряла значительный объем генерации из-за плановых мер: "Сейчас в ремонт вывели два атомных энергоблока — это минус около 1,5 ГВт мощности". Эти работы стратегические, ведь позволят обеспечить стабильную работу системы осенью.

Отключения света. Фото иллюстративное

Главные причины возможных ограничений:

Остановка энергоблоков: Плановые ремонты АЭС временно снизили общую мощность сети.

Воздействие циклона: Дождливая погода критически снижает эффективность солнечных электростанций. По данным эксперта, их отдача падает с 22% до 6% от установленной мощности.

Пиковые нагрузки: Наиболее ощутимым дефицит может стать в утренние и вечерние часы, когда потребление растет.

Эксперт отметил, что риск обесточиваний самый высокий в тех областях, где будет бурлить непогода. В то же время, он отметил, что ситуация контролируемая: "Энергосистема работает стабильно, а "Укрэнерго" пытается равномерно распределять электроэнергию по стране".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что для прифронтовых регионов Украины, постоянно находящихся под ударами врага, ключевым вопросом остается создание автономной системы энергоснабжения. Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что решением этой проблемы станет внедрение ядерных мини-реакторов.