Много пострадавших, но еще есть люди под завалами: что известно о циничном утреннем ударе РФ

Утром 8 июня вражеские дроны атаковали Конотоп на Сумщине. Под завалами многоэтажки остается человек, трое пострадавших в реанимации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Сумской ОВА.

Удар РФ по Конотопу. Фото: из открытых источников

В частности, стало известно, что несколько беспилотников ударили по жилому сектору города. В результате удара повреждена многоэтажка, под завалами находится по меньшей мере один человек.

Трое пострадавших госпитализированы в реанимацию, медики оказывают им необходимую помощь.

На месте задействовано спецоборудование, продолжаются поисково-спасательные работы.

Половина города осталась без электроэнергии, сообщил мэр Конотопа.

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