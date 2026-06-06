Россия стянула 140 тысяч солдат: Сырский назвал направление фронта, где враг готовит удар

Российская армия продолжает наращивать военное присутствие на южном участке фронта. По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник сосредоточил уже более 140 тысяч военнослужащих.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По словам Сырского, наиболее мощная группировка сформирована на Александровском направлении, где сейчас находится свыше 71 тысячи российских военных. Еще примерно такое же количество личного состава враг удерживает на Гуляйпольском и Ореховском направлениях, которые остаются одними из самых напряженных участков фронта.

Главнокомандующий подчеркнул, что обстановка продолжает быстро меняться, а российские войска активно перегруппировываются в поисках возможностей для дальнейшего давления на украинскую оборону. Концентрация столь значительных сил может свидетельствовать о подготовке новых наступательных действий или попытках усилить уже существующие операции.

На фоне активности противника украинское командование уделяет особое внимание развитию современных средств ведения войны. Сырский сообщил о проведении отдельного совещания с командующим Силами беспилотных систем майором Робертом Бровди. В центре обсуждения находились вопросы расширения возможностей беспилотной составляющей украинской армии.

По словам главнокомандующего, Украина продолжает увеличивать потенциал поражения российских целей не только непосредственно на линии боевого соприкосновения, но и на значительной оперативной глубине. Речь идет о расширении возможностей для ударов по логистическим маршрутам, складам, пунктам управления и другим объектам, обеспечивающим функционирование российской группировки.

Военные эксперты отмечают, что именно сочетание оборонительных действий на передовой и высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре противника остается одним из ключевых факторов сдерживания российского наступления. В условиях, когда Россия концентрирует огромные силы на отдельных участках фронта, эффективность беспилотных систем приобретает для Украины стратегическое значение.

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