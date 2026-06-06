Росія стягнула 140 тисяч солдатів: Сирський назвав напрямок фронту, де ворог готує удар

Російська армія продовжує нарощувати військову присутність на південній ділянці фронту. За даними головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, на Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник зосередив уже понад 140 тисяч військовослужбовців.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За словами Сирського, найбільш потужне угрупування сформоване на Олександрівському напрямку, де зараз перебуває понад 71 тисяча російських військових. Ще приблизно таку ж кількість особового складу ворог утримує на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках, які залишаються одними із найнапруженіших ділянок фронту.

Головнокомандувач підкреслив, що ситуація продовжує швидко змінюватися, а російські війська активно перегруповуються у пошуках можливостей для подальшого тиску на українську оборону. Концентрація таких значних сил може свідчити про підготовку нових наступальних дій або спроби посилити вже існуючі операції.

На тлі активності супротивника українське командування приділяє особливу увагу розвитку сучасних засобів ведення війни. Сирський повідомив про проведення окремої наради з командувачем Сил безпілотних систем майором Робертом Бровді. У центрі обговорення були питання розширення можливостей безпілотної складової української армії.

За словами головнокомандувача, Україна продовжує збільшувати потенціал ураження російських цілей не лише безпосередньо на лінії бойового зіткнення, а й на значній оперативній глибині. Йдеться про розширення можливостей для ударів по логістичних маршрутах, складах, пунктах управління та інших об'єктів, що забезпечують функціонування російського угруповання.

Військові експерти зазначають, що саме поєднання оборонних дій на передовий та високоточних ударів по тиловій інфраструктурі противника залишається одним із ключових факторів стримування російського наступу. В умовах, коли Росія концентрує величезні сили на окремих ділянках фронту, ефективність безпілотних систем набуває для України стратегічного значення.

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