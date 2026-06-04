Российские войска произвели обстрел центральной части Ямпольской общины на Сумщине, в результате чего жертвы среди гражданского населения. По официальной информации, в результате атаки погибли два человека, еще четверо местных жителей получили ранения разной степени тяжести.

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Об инциденте сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, сначала поступали данные о пострадавших, один из которых находился в тяжелом состоянии. Впоследствии подтвердилось, что обстрел унес жизни двух человек.

В медицинские учреждения были доставлены четыре раненых женщин. Врачи оказывают им необходимую помощь и контролируют их состояние. В то же время идет установление личностей погибших.

Представитель ОВА также отметил важность соблюдения правил безопасности во время воздушных тревог и призвал жителей региона не игнорировать сигналы опасности, а немедленно направляться к укрытиям.

Стоит отметить, что российские войска продолжают наносить удары по территории Украины, усиливая интенсивность атак. По данным украинских источников, противник адаптирует тактику обстрелов и пытается найти способы обхода систем противовоздушной обороны.

Такие действия, по оценкам экспертов, могут быть направлены на повышение эффективности массированных ракетных и дроновых атак, остающихся одной из ключевых угроз для украинских регионов.

Портал "Комментарии" уже писал , что Европейская комиссия пока не подтверждает заявления о том, что Венгрия якобы разблокировала 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира (European Peace Facility), которые должны быть направлены на компенсацию военной помощи Украине. В Брюсселе отмечают, что переговоры по этим средствам все еще продолжаются, а окончательные решения не приняты.