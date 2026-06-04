Смертельний удар РФ по Сумщині: розкрито страшні деталі нового злочину РФ проти людства

Російські війська здійснили обстріл центральної частини Ямпільської громади на Сумщині, внаслідок чого є жертви серед цивільного населення. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще четверо місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Фото: з відкритих джерел

Про інцидент повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, спочатку надходили дані про постраждалих, один із яких перебував у важкому стані. Згодом підтвердилося, що обстріл забрав життя двох осіб.

До медичних закладів було доставлено чотирьох поранених жінок. Лікарі надають їм необхідну допомогу та контролюють їхній стан. Водночас триває встановлення особистостей загиблих.

Представник ОВА також наголосив на важливості дотримання правил безпеки під час повітряних тривог і закликав мешканців регіону не ігнорувати сигнали небезпеки, а негайно прямувати до укриттів.

Варто зазначити, що російські війська продовжують завдавати ударів по території України, посилюючи інтенсивність атак. За даними українських джерел, противник адаптує тактику обстрілів і намагається знайти способи обходу систем протиповітряної оборони.

Такі дії, за оцінками експертів, можуть бути спрямовані на підвищення ефективності масованих ракетних і дронових атак, які залишаються однією з ключових загроз для українських регіонів.

Портал "Коментарі" вже писав, що Європейська комісія поки не підтверджує заяви про те, що Угорщина нібито розблокувала 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру (European Peace Facility), які мають бути спрямовані на компенсацію військової допомоги Україні. У Брюсселі наголошують, що перемовини щодо цих коштів усе ще тривають, а остаточних рішень не ухвалено.