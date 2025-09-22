Українська порноакторка Джозефіна Джексон зробила нову заяву про переїзд з України

Відома українська акторка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон (справжнє ім’я Юлія Сенюк) заявила, що її переїзд за кордон відбувся ще кілька місяців тому і не пов’язаний з останніми публікаціями у медіа. Причиною виїзду з країни порноакторка назвала "свавілля" через обшуки поліції у пошуках оголених фото.

Українська порноакторка Джозефіна Джексон. Фото з відкритих джерел

Джозефіна Джексон відреагувала на публікації в ЗМІ щодо свого рішення переїхати з України. Порноакторка уточнила, що виїхала з України понад п’ять місяців тому. За її словами, рішення було ухвалене з міркувань безпеки на тлі масових обшуків, які проводилися у представниць індустрії для дорослих.

"Я не "виїхала", а переїхала як і більшість. Це суттєва різниця. Приїздити в Україну я можу коли завгодно, але жити більше там не буду. Мене ніхто не переслідує, рішення переїхати було прийнято вже давно з власних міркувань про безпеку на тлі масових обшуків у дівчат", — відреагувала порноакторка.

Юлія Сенюк розповіла, що штрафування і переслідування дівчат почалось вже давно, проте масово характеру ця хвиля набула у 2024 році. За словами зірки фільмів для дорослих, ця ситуація дійшла до "абсурду", адже "штрафують за наявність оголеного фото у вас в телефоні, а не за виготовлення порно". Як пояснила Джозефіна Джексон, це стало однією з головних причин її від’їзду з країни.

Вона додала, що платить високі податки і не хоче, аби за її гроші "робилось це свавілля". Водночас Джексон наголосила, що продовжує підтримувати українських військових та проєкти на кшталт "Титанових", беручи участь у заходах і допомагаючи поширювати інформацію.

Нагадаємо, що раніше Джозефіна Джексон коментуючи поширені у соцмережах версії про те, що вона нібито "домовилася" з правоохоронними органами, повідомила про свій виїзд з країни.

"Коли побачила, який трешак почав робитись з тими обшуками дівчат, вирішила піти від гріха подалі. Не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні. Але “заплатила СБУ” звучить куди смішніше", — відповіла порноакторка.

