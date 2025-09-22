Українська порноакторка Джозефіна Джексон зробила нову заяву про переїзд з України

Рубрики
Відома українська акторка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон (справжнє ім’я Юлія Сенюк) заявила, що її переїзд за кордон відбувся ще кілька місяців тому і не пов’язаний з останніми публікаціями у медіа. Причиною виїзду з країни порноакторка назвала "свавілля" через обшуки поліції у пошуках оголених фото.
Українська порноакторка Джозефіна Джексон. Фото з відкритих джерел
Джозефіна Джексон відреагувала на публікації в ЗМІ щодо свого рішення переїхати з України. Порноакторка уточнила, що виїхала з України понад п’ять місяців тому. За її словами, рішення було ухвалене з міркувань безпеки на тлі масових обшуків, які проводилися у представниць індустрії для дорослих.
Юлія Сенюк розповіла, що штрафування і переслідування дівчат почалось вже давно, проте масово характеру ця хвиля набула у 2024 році. За словами зірки фільмів для дорослих, ця ситуація дійшла до "абсурду", адже "штрафують за наявність оголеного фото у вас в телефоні, а не за виготовлення порно". Як пояснила Джозефіна Джексон, це стало однією з головних причин її від’їзду з країни.
Вона додала, що платить високі податки і не хоче, аби за її гроші "робилось це свавілля". Водночас Джексон наголосила, що продовжує підтримувати українських військових та проєкти на кшталт "Титанових", беручи участь у заходах і допомагаючи поширювати інформацію.
Нагадаємо, що раніше Джозефіна Джексон коментуючи поширені у соцмережах версії про те, що вона нібито "домовилася" з правоохоронними органами, повідомила про свій виїзд з країни.
