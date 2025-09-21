Українська порноакторка Джозефіна Джексон виїхала з країни через загрозу сісти до в'язниці: що відомо

Українська порноакторка Юлія Сенюк, більш відома під псевдонімом Джозефіна Джексон (Josephine Jackson), повідомила про свій від’їзд з України через небезпеку потрапити під кримінальне переслідування за публікацію оголених фото.

Українська порноакторка Джозефіна Джексон. Фото з відкритих джерел

Джозефіна Джексон в соцмережі X відреагувала на заяви нібито вона "платить гроші СБУ", аби до неї не приходили правоохоронці щодо виготовлення та розповсюдження порноконтенту. Однак порноакторка вказує, що виїхала з країни через загрозу отримати штраф або сісти у в’язницю за оголені фото.

"Навіть більше — немає людини на території України. Коли побачила, який трешак почав робитись з тими обшуками дівчат, вирішила піти від гріха подалі. Не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні", — написала зірка фільмів для дорослих.

Порноакторка відзначила, що через переїзд вона не може стабільно підтримувати Центр реабілітації "Титанові", де брала активну участь у заходах та ініціативах.

"Я через це тепер не можу стабільно підтримувати хлопців з Титанових на іхніх заходах та ініціативах, так як не в Украіні, а я є амбасадором і відчуваю певну відповідальність в цьому плані, що моя присутність важлива там", — додала Джексон.

Нещодавно українська модель OnlyFans Світлана Дворнікова звернулася до Зеленського з закликом декриміналізувати порнографію в Україні. Її петиція до президента назбирала необхідну кількість голосів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що нещодавно на Сумщині жінку оштрафували на 17 тисяч гривень за оголене фото в Telegram.

Також "Коментарі" писали, скільки заробляє українська порноакторка Джозефіна Джексон.