Українська порноакторка Джозефіна Джексон виїхала з країни через загрозу сісти до в'язниці: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Українська порноакторка Джозефіна Джексон виїхала з країни через загрозу сісти до в'язниці: що відомо

Відома українська порноакторка Джозефіна Джексон виїхала з країни через ризик кримінальної відповідальності за оголені фото.

21 вересня 2025, 11:35 comments3357
Автор:
avatar

Slava Kot

Українська порноакторка Юлія Сенюк, більш відома під псевдонімом Джозефіна Джексон (Josephine Jackson), повідомила про свій від’їзд з України через небезпеку потрапити під кримінальне переслідування за публікацію оголених фото.

Українська порноакторка Джозефіна Джексон виїхала з країни через загрозу сісти до в'язниці: що відомо

Українська порноакторка Джозефіна Джексон. Фото з відкритих джерел

Джозефіна Джексон в соцмережі X відреагувала на заяви нібито вона "платить гроші СБУ", аби до неї не приходили правоохоронці щодо виготовлення та розповсюдження порноконтенту. Однак порноакторка вказує, що виїхала з країни через загрозу отримати штраф або сісти у в’язницю за оголені фото.

"Навіть більше — немає людини на території України. Коли побачила, який трешак почав робитись з тими обшуками дівчат, вирішила піти від гріха подалі. Не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні", — написала зірка фільмів для дорослих.

Порноакторка відзначила, що через переїзд вона не може стабільно підтримувати Центр реабілітації "Титанові", де брала активну участь у заходах та ініціативах. 

"Я через це тепер не можу стабільно підтримувати хлопців з Титанових на іхніх заходах та ініціативах, так як не в Украіні, а я є амбасадором і відчуваю певну відповідальність в цьому плані, що моя присутність важлива там", — додала Джексон.

Нещодавно українська модель OnlyFans Світлана Дворнікова звернулася до Зеленського з закликом декриміналізувати порнографію в Україні. Її петиція до президента назбирала необхідну кількість голосів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що нещодавно на Сумщині жінку оштрафували на 17 тисяч гривень за оголене фото в Telegram.

Також "Коментарі" писали, скільки заробляє українська порноакторка Джозефіна Джексон.



Джерело: https://x.com/ta_sama_actorka/status/1969378516593492034
