Українська порноакторка Джозефіна Джексон виїхала з країни через загрозу сісти до в'язниці: що відомо

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Українська порноакторка Юлія Сенюк, більш відома під псевдонімом Джозефіна Джексон (Josephine Jackson), повідомила про свій від’їзд з України через небезпеку потрапити під кримінальне переслідування за публікацію оголених фото.
Українська порноакторка Джозефіна Джексон. Фото з відкритих джерел
Джозефіна Джексон в соцмережі X відреагувала на заяви нібито вона "платить гроші СБУ", аби до неї не приходили правоохоронці щодо виготовлення та розповсюдження порноконтенту. Однак порноакторка вказує, що виїхала з країни через загрозу отримати штраф або сісти у в’язницю за оголені фото.
Порноакторка відзначила, що через переїзд вона не може стабільно підтримувати Центр реабілітації "Титанові", де брала активну участь у заходах та ініціативах.
Нещодавно українська модель OnlyFans Світлана Дворнікова звернулася до Зеленського з закликом декриміналізувати порнографію в Україні. Її петиція до президента назбирала необхідну кількість голосів.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що нещодавно на Сумщині жінку оштрафували на 17 тисяч гривень за оголене фото в Telegram.
Також "Коментарі" писали, скільки заробляє українська порноакторка Джозефіна Джексон.