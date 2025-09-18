На Сумщині жінку оштрафували на 17 тисяч гривень за фото в Telegram: що на ньому було

У Путивльському районному суді Сумської області винесли вирок жінці, яка надіслала інтимне фото через месенджер Telegram. Суд кваліфікував її дії як поширення порнографічного матеріалу та призначив покарання у вигляді штрафу 17 тисяч гривень із конфіскацією телефону.

Жінку оштрафували на 17 тисяч гривень за інтимне фото в Telegram

Згідно з матеріалами справи, 19 квітня 2025 року жінка створила фотографію інтимного характеру та зберегла її на своєму телефоні. Через кілька хвилин вона надіслала зображення користувачу під ніком Michael у Telegram. За своє оголене фото жінка отримала від клієнта 995 гривень.

Знімок оцінила судово-мистецтвознавча експертиза та віднесла фото жінки до категорії "порнографічних творів". Суд кваліфікував дії жінки за частиною 1 статті 301 Кримінального кодексу України — поширення творів порнографічного характеру. Ця стаття передбачає або обмеження волі до 3 років, або штраф.

Обвинувачена визнала свою провину та уклала угоду зі слідством. В результаті суд призначив їй штраф у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів, що відповідає 17 тисячам гривень. Крім того, у власність держави конфіскували мобільний телефон, яким вона зробила та розповсюдила свою фотографію.

Цікаво, що у своєму рішенні суд послався на положення закону "Про захист суспільної моралі", який втратив чинність ще кілька років тому. У вироку йдеться, що зміст фото "знаходиться в явному протиріччі з існуючими в суспільстві традиціями інтимного спілкування людей, яка здатна призвести до деформації моральних уявлень і понять про сексуальні відносини між людьми… нехтуючи моральними засадами суспільства".

