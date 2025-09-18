В Сумской области женщину оштрафовали на 17 тысяч гривен за фото в Telegram: что на нем было

В Путивльском районном суде Сумской области вынесли приговор женщине, которая направила интимное фото через мессенджер Telegram. Суд квалифицировал ее действия как распространение порнографического материала и назначил в виде штрафа 17 тысяч гривен с конфискацией телефона.

Женщину оштрафовали на 17 тысяч гривен за интимное фото в Telegram

Согласно материалам дела, 19 апреля 2025 года женщина создала фотографию интимного характера и сохранила ее на своем телефоне. Через несколько минут она послала изображение пользователю под ником Michael в Telegram. За свое голое фото женщина получила от клиента 995 гривен.

Снимок оценила судебно-искусствоведческая экспертиза и отнесла фото женщины к категории "порнографических произведений". Суд квалифицировал действия женщины по части 1 статьи 301 Уголовного кодекса Украины – распространение произведений порнографического характера. Эта статья предусматривает либо ограничение свободы до 3 лет, либо штраф.

Обвиняемая признала свою вину и заключила соглашение со следствием. В результате суд назначил ей штраф в размере тысячи не облагаемых налогом минимумов, что соответствует 17 тысячам гривен. Кроме того, в собственность государства конфисковали мобильный телефон, которым оно сделало и распространило свою фотографию.

Интересно, что в своем решении суд сослался на положение закона "О защите общественной морали", утратившего силу еще несколько лет назад. В приговоре говорится, что содержание фото "находится в явном противоречии с существующими в обществе традициями интимного общения людей, способной привести к деформации нравственных представлений и понятий о сексуальных отношениях между людьми… пренебрегая моральными устоями общества".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что киевские правоохранители 19 раз покупали порнографический контент у модели OnlyFans, чтобы доказать ее вину.

Также "Комментарии" писали, что украинская модель OnlyFans обратилась к Зеленскому.