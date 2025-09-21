Украинская порноактриса Джозефина Джексон уехала из страны из-за угрозы сесть в тюрьму: что известно

Рубрики
Украинская порноактриса Юлия Сенюк, более известная под псевдонимом Джозефина Джексон (Josephine Jackson), сообщила о своем отъезде из Украины из-за опасности попасть под уголовное преследование за публикацию голых фото.
Украинская порноактриса Джозефина Джексон. Фото из открытых источников
Джозефина Джексон в соцсети X отреагировала на заявления якобы она "платит деньги СБУ", чтобы к ней не приходили правоохранители из-за изготовления и распространения порноконтента. Однако порноактриса указывает, что уехала из страны из-за угрозы получить штраф или сесть в тюрьму за обнаженные фото.
Порноактриса отметила, что из-за переезда она не может стабильно поддерживать Центр реабилитации "Титановые", где активно участвовала в мероприятиях и инициативах.
Недавно украинская модель OnlyFans Светлана Дворникова обратилась к Зеленскому с призывом декриминализировать порнографию в Украине. Ее петиция к президенту накопила необходимое количество голосов.
