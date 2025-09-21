Украинская порноактриса Джозефина Джексон уехала из страны из-за угрозы сесть в тюрьму: что известно

Украинская порноактриса Юлия Сенюк, более известная под псевдонимом Джозефина Джексон (Josephine Jackson), сообщила о своем отъезде из Украины из-за опасности попасть под уголовное преследование за публикацию голых фото.

Украинская порноактриса Джозефина Джексон. Фото из открытых источников

Джозефина Джексон в соцсети X отреагировала на заявления якобы она "платит деньги СБУ", чтобы к ней не приходили правоохранители из-за изготовления и распространения порноконтента. Однако порноактриса указывает, что уехала из страны из-за угрозы получить штраф или сесть в тюрьму за обнаженные фото.

"Даже больше — нет человека на территории Украины. Когда увидела, какой трешек начал делаться с теми обысками девушек, решила уйти от греха подальше. Не вижу смысла сидеть в стране, где закон сажает за голое фото в телефоне", — написала звезда фильмов для взрослых.

Порноактриса отметила, что из-за переезда она не может стабильно поддерживать Центр реабилитации "Титановые", где активно участвовала в мероприятиях и инициативах.

"Я поэтому теперь не могу стабильно поддерживать ребят из Титановых на их мероприятиях и инициативах, так как не в Украине, а я являюсь послом и чувствую определенную ответственность в этом плане, что мое присутствие важно там", — добавила Джексон.

Недавно украинская модель OnlyFans Светлана Дворникова обратилась к Зеленскому с призывом декриминализировать порнографию в Украине. Ее петиция к президенту накопила необходимое количество голосов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что недавно в Сумской области женщину оштрафовали на 17 тысяч гривен за обнаженное фото в Telegram.

Также "Комментарии" писали, сколько зарабатывает украинская порноактриса Джозефина Джексон.