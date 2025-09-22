На Закарпатті правоохоронці купують порно за гроші платників податків: деталі

У Мукачеві правоохоронці провели контрольну закупівлю порнографічного відео через месенджер Telegram. Таким чином правоохоронці викрили жінку, яка займалася продажем сексуального контенту. Її визнали винною у поширенні порнографії, проте від реального відбування покарання жінку звільнили.

На Закарпатті поліція купує порно. Фото з відкритих джерел

Як йдеться у рішенні Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області, підозрювана протягом останніх двох років хворіла та вирішила "покращити своє матеріальне становище", продаючи відео порнографічного змісту.

У квітні 2025 року вона вперше здійснила продаж відеофайлу, отримавши за нього від 500 до 800 гривень. Загалом жінка продала щонайменше 21 відео, одне з яких придбав правоохоронець під час оперативної закупівлі. 23 червня 2025 року вона відправила йому відеозапис за який отримала 700 гривень від поліції. Саме цей випадок став підставою для відкриття кримінального провадження.

Суд визнав жінку винною у поширенні порнографії та призначив їй покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Однак суд врахував каяття та обставини справи і звільнив жінку від відбування покарання з випробувальним терміном один рік. Протягом цього часу вона повинна регулярно з’являтися в орган пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не вчиняти нових злочинів.

Крім того, суд постановив знищити 16 дисків із доказами, а також зобов’язати обвинувачену компенсувати понад 11 тисяч гривень витрат на проведення експертизи, яка підтвердила, що її відео мають порнографічний характер.

На інцидент, коли поліція купує порно, відреагував народний депутат Ярослав Железняк, який розкритикував таку діяльність правоохоронців.

"Я вибачаюсь, а у нас у захисників Закарпатського спокою зовсім немає чим зайнятися і куди витрачати гроші платників податків?", — написав Железняк у власному Telegram.

Нагадаємо, що в Україні поширення порнографії карається за статтею 301 Кримінального кодексу.

