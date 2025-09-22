На Закарпатье правоохранители покупают порно за деньги налогоплательщиков: детали

В Мукачево правоохранители провели контрольную закупку порнографического видео через мессенджер Telegram. Таким образом, правоохранители разоблачили женщину, которая занималась продажей сексуального контента. Ее сочли виновной в распространении порнографии, однако от реального отбывания наказания женщину освободили.

На Закарпатье полиция покупает порно. Фото из открытых источников

Как говорится в решении Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области, подозреваемая в последние два года болела и решила "улучшить свое материальное положение", продавая видео порнографического содержания.

В апреле 2025 года она впервые провела продажу видеофайла, получив за него от 500 до 800 гривен. В общей сложности женщина продала по меньшей мере 21 видео, одно из которых приобрел правоохранитель во время оперативной закупки. 23 июня 2025 года она отправила ему видеозапись, за которую получила 700 гривен от полиции. Именно этот случай стал основанием для возбуждения уголовного производства.

Суд признал женщину виновной в распространении порнографии и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако суд учел раскаяние и обстоятельства дела и освободил женщину от отбывания наказания с испытательным сроком в один год. В течение этого времени она должна регулярно являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не совершать новых преступлений.

Кроме того, суд постановил уничтожить 16 дисков с доказательствами, а также обязать обвиняемую компенсировать более 11 тысяч гривен расходов на проведение экспертизы, которая подтвердила, что ее видео носят порнографический характер.

На инцидент, когда полиция покупает порно, отреагировал народный депутат Ярослав Железняк, раскритиковавший подобную деятельность правоохранителей.

"Я извиняюсь, а у нас у защитников Закарпатского покоя совсем нечем заняться и куда тратить деньги налогоплательщиков?", — написал Железняк в собственном Telegram.

Напомним, что в Украине распространение порнографии наказывается по статье 301 Уголовного кодекса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская порноактриса Джозефина Джексон решила покинуть страну из-за страха оказаться в тюрьме.

Также "Комментарии" писали, что в Сумской области женщину оштрафовали на 17 тысяч гривен за обнаженное фото в Telegram.