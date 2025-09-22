Украинская порноактриса Джозефина Джексон сделала новое заявление о переезде из Украины

Известная украинская актриса фильмов для взрослых Джозефина Джексон (настоящее имя Юлия Сенюк) заявила, что ее переезд за границу состоялся еще несколько месяцев назад и не связан с последними публикациями в СМИ. Причиной выезда из страны порноактриса назвала "произвол" из-за обысков полиции в поисках обнаженных фото.

Украинская порноактриса Джозефина Джексон. Фото из открытых источников

Джозефина Джексон отреагировала на публикации в СМИ по поводу своего решения переехать из Украины. Порноактриса уточнила, что уехала из Украины более пяти месяцев назад. По ее словам, решение было принято из соображений безопасности на фоне массовых обысков, проводимых у представительниц индустрии для взрослых.

"Я не "уехала", а переехала как и большинство. Это существенная разница. Приезжать в Украину я могу когда угодно, но жить больше там не буду. Меня никто не преследует, решение переехать было принято уже давно из собственных соображений о безопасности на фоне массовых обысков у девушек", — отреагировала порноакториса.

Юлия Сенюк рассказала, что штрафование и преследование девушек началось уже давно, однако массовый характер эта волна приобрела в 2024 году. По словам звезды фильмов для взрослых, эта ситуация дошла до "абсурда", ведь "штрафуют за наличие обнаженного фото у вас в телефоне, а не за изготовление порно". Как объяснила Джозефина Джексон, это стало одной из главных причин ее отъезда из страны.

Она добавила, что платит высокие налоги и не хочет, чтобы за ее деньги "делался этот беспредел". В то же время Джексон подчеркнула, что продолжает поддерживать украинских военных и проекты типа "Титановых", участвуя в мероприятиях и помогая распространять информацию.

Напомним, что ранее Джозефина Джексон комментируя распространенные в соцсетях версии о том, что она якобы "договорилась" с правоохранительными органами, сообщила о своем выезде из страны.

"Когда увидела, какой трешек начал делаться с теми обысками девушек, решила уйти от греха подальше. Не вижу смысла сидеть в стране, где закон сажает за голое фото в телефоне. Но "заплатила" СБУ звучит куда смешнее", — ответила порноактриса.

