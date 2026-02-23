Соцвиплати треба скоротити, хай ідуть працювати – Смілянський озвучив позицію в інтерв’ю Соколовій



















Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський під час інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій у програмі "Чому хейтять Укрпошту" заявив, що в Україні варто переглянути систему соціальних виплат, щоб стимулювати людей виходити на роботу.

Ігор Смілянський заявив про доцільність перегляду більшості соцвиплат для стимулювання праці

У розмові він зазначив, що країна стикається з дефіцитом трудових ресурсів і для відновлення економіки необхідно активізувати працездатне населення. На його думку, надмірні соціальні виплати можуть знижувати мотивацію до праці.

Смілянський висловив позицію, що соціальна підтримка має бути збережена для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Водночас інші категорії отримувачів, за його словами, можуть бути переглянуті в контексті загальної економічної ситуації та потреб держави.

Тема пролунала в контексті обговорення нестачі кадрів і відбудови країни. Смілянський акцентував на необхідності створення умов, за яких громадяни будуть зацікавлені працювати та брати участь у відновленні економіки.

Питання соціальних виплат в Україні регулюється окремими законами та урядовими рішеннями, і будь-які зміни потребують законодавчих ініціатив і рішень Кабінету Міністрів та Верховної Ради.

За відкритими даними, річна заробітна плата Ігоря Смілянського становить близько 11 мільйонів гривень до оподаткування – чи не стане це інтерв’ю підставою для ще більшої хвилі критики на його адресу?

