Соцвиплати треба скоротити, хай ідуть працювати – Смілянський озвучив позицію в інтерв'ю Соколовій
commentss НОВИНИ Всі новини

Соцвиплати треба скоротити, хай ідуть працювати – Смілянський озвучив позицію в інтерв'ю Соколовій

Гендиректор «Укрпошти» вважає, що підтримку слід залишити тільки пенсіонерам та людям з інвалідністю.

23 лютого 2026, 12:56
Автор:
avatar

Проніна Анна








Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський під час інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій у програмі "Чому хейтять Укрпошту" заявив, що в Україні варто переглянути систему соціальних виплат, щоб стимулювати людей виходити на роботу.

Соцвиплати треба скоротити, хай ідуть працювати – Смілянський озвучив позицію в інтерв’ю Соколовій

Ігор Смілянський заявив про доцільність перегляду більшості соцвиплат для стимулювання праці

У розмові він зазначив, що країна стикається з дефіцитом трудових ресурсів і для відновлення економіки необхідно активізувати працездатне населення. На його думку, надмірні соціальні виплати можуть знижувати мотивацію до праці.

Смілянський висловив позицію, що соціальна підтримка має бути збережена для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Водночас інші категорії отримувачів, за його словами, можуть бути переглянуті в контексті загальної економічної ситуації та потреб держави.

Тема пролунала в контексті обговорення нестачі кадрів і відбудови країни. Смілянський акцентував на необхідності створення умов, за яких громадяни будуть зацікавлені працювати та брати участь у відновленні економіки.

Питання соціальних виплат в Україні регулюється окремими законами та урядовими рішеннями, і будь-які зміни потребують законодавчих ініціатив і рішень Кабінету Міністрів та Верховної Ради.

За відкритими даними, річна заробітна плата Ігоря Смілянського становить близько 11 мільйонів гривень до оподаткування – чи не стане це інтерв’ю підставою для ще більшої хвилі критики на його адресу?

Читайте також в "Коментарях", що в Укрпошті заявили, що доставка повісток здійснюється у стандартному режимі роботи з реєстрованими відправленнями та контролюється через внутрішню цифрову систему.

Також раніше стало відомо, що Укрпошта закриває відділення в Оріхові та Преображенці через загрозу обстрілів. 

До того ж, нещодавно Укрпошта заплатила 600 тисяч гривень за оновлення логотипу, а загалом на ребрендинг планувалося витратити 1,2 мільйона гривень, що викликало неабиякий резонанс у суспільстві. 



