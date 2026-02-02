600 тисяч за літеру «У»: Укрпошта оновила логотип, поки поштарі рахують копійки

Витрати Укрпошти на новий логотип спричинили гучну дискусію у суспільстві. Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що державна компанія заплатила 600 тисяч гривень за оновлення логотипу, а загалом на ребрендинг планувалося витратити 1,2 мільйона гривень. За його словами, це виглядає особливо цинічно на тлі війни, фінансових проблем підприємства та низьких зарплат працівників.

Чи доречний новий стиль Укрпошти за державні кошти, коли компанія збиткова, а відділення – напівзруйновані

У своєму Telegram-каналі депутат нагадав, що Укрпошта залишається збитковою, багато відділень досі не відремонтовані, а поштарі отримують мінімальні зарплати. Водночас кошти, які могли піти на базові потреби — ремонти, опалення, генератори або підвищення оплати праці, — були спрямовані на зміну візуального стилю.

"Українці платять за такі логотипи своїми податками, наднизькими зарплатами поштарів і напівзруйнованими приміщеннями пошти", — зазначив Гончаренко, назвавши це прикладом сумнівного менеджменту.

Позиція Укрпошти: не просто логотип, а символ

У відповідь на критику генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський пояснив, що оновлення стилю приурочене до 32-річчя компанії і має глибше значення, ніж просто дизайн. За його словами, новий логотип — це літера "У", яка символізує Україну та Укрпошту, а також відмову від радянської спадщини.





Керівник наголосив, що мільйони на повний ребрендинг витрачати не планують, а новий стиль впроваджуватиметься поступово — у нових сервісах, поштоматах і відділеннях, які відкриватимуться надалі. Також Смілянський підкреслив, що компанія працює в надзвичайно складних умовах: доставляє пенсії, посилки, генератори, допомагає під час блекаутів і навіть у питаннях оборони.

Окремо він подякував дизайн-студії Spiilka Design Büro, яка створила нову візуальну мову, натхненну українською поштовою естетикою 1918–1921 років.

Суспільний резонанс і головне питання

Попри пояснення керівництва, у соцмережах не вщухає обговорення головного питання: чи доречні такі витрати саме зараз. Для одних ребрендинг — це крок до сучасності та національної ідентичності. Для інших — символ неправильних пріоритетів, коли державна компанія оновлює логотип, але не вирішує базові проблеми працівників та інфраструктури.

