600 тисяч за літеру «У»: Укрпошта оновила логотип, поки поштарі рахують копійки
commentss НОВИНИ Всі новини

600 тисяч за літеру «У»: Укрпошта оновила логотип, поки поштарі рахують копійки

Ребрендинг Укрпошти у розпал війни викликав скандал: депутат обурений витратами, керівництво відповідає про «українську ідентичність»

2 лютого 2026, 15:36
Витрати Укрпошти на новий логотип спричинили гучну дискусію у суспільстві. Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що державна компанія заплатила 600 тисяч гривень за оновлення логотипу, а загалом на ребрендинг планувалося витратити 1,2 мільйона гривень. За його словами, це виглядає особливо цинічно на тлі війни, фінансових проблем підприємства та низьких зарплат працівників.

600 тисяч за літеру «У»: Укрпошта оновила логотип, поки поштарі рахують копійки

Чи доречний новий стиль Укрпошти за державні кошти, коли компанія збиткова, а відділення – напівзруйновані

У своєму Telegram-каналі депутат нагадав, що Укрпошта залишається збитковою, багато відділень досі не відремонтовані, а поштарі отримують мінімальні зарплати. Водночас кошти, які могли піти на базові потреби — ремонти, опалення, генератори або підвищення оплати праці, — були спрямовані на зміну візуального стилю.

"Українці платять за такі логотипи своїми податками, наднизькими зарплатами поштарів і напівзруйнованими приміщеннями пошти", — зазначив Гончаренко, назвавши це прикладом сумнівного менеджменту.

Позиція Укрпошти: не просто логотип, а символ

У відповідь на критику генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський пояснив, що оновлення стилю приурочене до 32-річчя компанії і має глибше значення, ніж просто дизайн. За його словами, новий логотип — це літера "У", яка символізує Україну та Укрпошту, а також відмову від радянської спадщини.

600 тисяч за літеру «У»: Укрпошта оновила логотип, поки поштарі рахують копійки - фото 2

Керівник наголосив, що мільйони на повний ребрендинг витрачати не планують, а новий стиль впроваджуватиметься поступово — у нових сервісах, поштоматах і відділеннях, які відкриватимуться надалі. Також Смілянський підкреслив, що компанія працює в надзвичайно складних умовах: доставляє пенсії, посилки, генератори, допомагає під час блекаутів і навіть у питаннях оборони.

Окремо він подякував дизайн-студії Spiilka Design Büro, яка створила нову візуальну мову, натхненну українською поштовою естетикою 1918–1921 років.

Суспільний резонанс і головне питання

Попри пояснення керівництва, у соцмережах не вщухає обговорення головного питання: чи доречні такі витрати саме зараз. Для одних ребрендинг — це крок до сучасності та національної ідентичності. Для інших — символ неправильних пріоритетів, коли державна компанія оновлює логотип, але не вирішує базові проблеми працівників та інфраструктури.

Читайте також в "Коментарях", що у Чернівецькій області викрили корупційну схему під час закупівлі службового житла для рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.



