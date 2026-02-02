600 тысяч за букву «У»: Укрпочта обновила логотип, пока почтальоны считают копейки

Расходы Укрпочты на новый логотип повлекли за собой громкую дискуссию в обществе. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил , что государственная компания заплатила 600 тысяч гривен за обновление логотипа , а в общей сложности на ребрендинг планировалось потратить 1,2 миллиона гривен . По его словам, это выглядит особенно цинично на фоне войны, финансовых проблем предприятия и низких зарплат работников.

Уместен ли новый стиль Укрпочты за государственные средства, когда компания убыточна, а отделения – полуразрушены

В своем Telegram-канале депутат напомнил, что Укрпочта остается убыточной , многие отделения до сих пор не отремонтированы, а почтальоны получают минимальные зарплаты. В то же время, средства, которые могли пойти на базовые нужды — ремонты, отопление, генераторы или повышение оплаты труда, были направлены на изменение визуального стиля.

"Украинцы платят за такие логотипы своими налогами, сверхнизкими зарплатами почтальонов и полуразрушенными помещениями почты", — отметил Гончаренко, назвав это примером сомнительного менеджмента.

Позиция Укрпочты: не просто логотип, а символ

В ответ на критику генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский объяснил , что обновление стиля приурочено к 32-летию компании и имеет более глубокое значение, чем просто дизайн. По его словам, новый логотип — это буква "У" , символизирующая Украину и Укрпочту , а также отказ от советского наследия.





Руководитель подчеркнул, что миллионы на полный ребрендинг тратить не планируют , а новый стиль будет внедряться постепенно — в новых сервисах, почтоматах и отделениях, которые будут открываться в дальнейшем. Также Смилянский подчеркнул, что компания работает в сложнейших условиях: доставляет пенсии, посылки, генераторы, помогает во время блекаутов и даже в вопросах обороны.

Отдельно он поблагодарил дизайн-студию Spiilka Design Büro , которая создала новый визуальный язык, вдохновленный украинской почтовой эстетикой 1918–1921 годов .

Общественный резонанс и главный вопрос

Несмотря на объяснение руководства, в соцсетях не утихает обсуждение главного вопроса: уместны ли такие расходы именно сейчас . Для одних ребрендинг – это шаг к современности и национальной идентичности. Для других символ неправильных приоритетов , когда государственная компания обновляет логотип, но не решает базовые проблемы работников и инфраструктуры.

Читайте на "Комментариях", что в Черновицкой области разоблачили коррупционную схему при закупке служебного жилья для спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.