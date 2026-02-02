logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Масштабна корупційна схема в ДСНС: на чому заробили десятки мільйонів під час війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Масштабна корупційна схема в ДСНС: на чому заробили десятки мільйонів під час війни

В Офісі Генерального прокурора повідомили про корупційну схему в ДСНС

2 лютого 2026, 14:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Чернівецькій області викрили корупційну схему під час закупівлі службового житла для рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Масштабна корупційна схема в ДСНС: на чому заробили десятки мільйонів під час війни

Гривня. Ілюстративне фото

За результатами розслідування про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України) повідомили колишньому заступнику начальника Головного управління ДСНС області. 

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що у 2023–2024 роках посадовець очолював конкурсну комісію з придбання службового житла та підписував договори купівлі-продажу і акти приймання-передачі квартир, попри те що вони не відповідали вимогам тендерної документації, а також будівельним і санітарним нормам.

“У результаті держава витратила майже 20 млн грн на закупівлю семи квартир, непридатних для проживання. Саме ці оселі мали бути передані рятувальникам як службове житло”, — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому в Україні процвітає корупція. Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що некомпетентність у владі обходиться українцям занадто дорого. За його словами, сьогодні кожен українець, через колосальні зовнішні зобов’язання, винен близько 8200 доларів. Нардеп пояснив, що цей борг накопичувався роками, а після повномасштабного вторгнення виріс удвічі. Разумков зауважив, що війна є серйозним фактором, однак точно не єдиним. Війна, переконаний, політик, стала зручною ширмою, за якою розквітли схеми і корупція. 

Нардеп зауважив, що ще на початку повномасштабної війни народні обранці наполягали: уряд мав терміново працювати над реструктуризацією боргу. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/maize-20-mln-grn-za-nepridatne-zitlo-na-bukovini-vikrito-sxemu-v-dsns
Теги:

Новини

Всі новини