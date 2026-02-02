Масштабна корупційна схема в ДСНС: на чому заробили десятки мільйонів під час війни

У Чернівецькій області викрили корупційну схему під час закупівлі службового житла для рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Гривня. Ілюстративне фото

За результатами розслідування про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України) повідомили колишньому заступнику начальника Головного управління ДСНС області.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що у 2023–2024 роках посадовець очолював конкурсну комісію з придбання службового житла та підписував договори купівлі-продажу і акти приймання-передачі квартир, попри те що вони не відповідали вимогам тендерної документації, а також будівельним і санітарним нормам.

“У результаті держава витратила майже 20 млн грн на закупівлю семи квартир, непридатних для проживання. Саме ці оселі мали бути передані рятувальникам як службове житло”, — йдеться у повідомленні.

