Главная Новости Общество происшествия Масштабная коррупционная схема в ГСЧС: на чем заработали десятки миллионов во время войны
НОВОСТИ

Масштабная коррупционная схема в ГСЧС: на чем заработали десятки миллионов во время войны

В Офисе Генерального прокурора сообщили о коррупционной схеме в ГСЧС

2 февраля 2026, 14:31
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Черновицкой области разоблачили коррупционную схему при закупке служебного жилья для спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Гривна. Иллюстративное фото

По результатам расследования о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины) сообщили бывшему заместителю начальника Главного управления ГСЧС области.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в 2023–2024 годах чиновник возглавлял конкурсную комиссию по приобретению служебного жилья и подписывал договоры купли-продажи и акты приемки-передачи квартир, несмотря на то, что они не отвечали требованиям тендерной документации, а также строительным и санитарным нормам.

"В результате государство потратило почти 20 млн грн на закупку семи квартир, непригодных для проживания. Именно эти дома должны были быть переданы спасателям как служебное жилье", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему в Украине процветает коррупция. Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что некомпетентность во власти обходится украинцам слишком дорого. По его словам, сегодня каждый украинец, из-за колоссальных внешних обязательств, должен около 8200 долларов. Нардеп объяснил, что этот долг скапливался годами, а после полномасштабного вторжения вырос вдвое. Разумков заметил, что война является серьезным фактором, однако точно не единственным. Война, уверен, политик, стала удобной ширмой, по которой расцвели схемы и коррупция.

Нардеп отметил, что еще в начале полномасштабной войны народные избранники настаивали: правительство должно было срочно работать над реструктуризацией долга.




Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/maize-20-mln-grn-za-nepridatne-zitlo-na-bukovini-vikrito-sxemu-v-dsns
