Укрпошта закриває відділення в Оріхові та Преображенці: рішення ухвалили через загрозу обстрілів

АТ "Укрпошта" припиняє роботу своїх відділень у місті Оріхів та селі Преображенка Пологівської громади Запорізької області через критичну безпекову ситуацію. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Через наближення фронту компанія Укрпошта припиняє роботу у двох населених пунктах Запорізької області

За словами Смілянського, понад два роки "Укрпошта" залишалася єдиною компанією, яка продовжувала працювати у цих прифронтових населених пунктах. Проте нині було ухвалено рішення закрити відділення. Причиною стали постійні обстріли та реальні втрати техніки протягом останніх днів.

Як зазначив керівник компанії, лише за останній тиждень у районі Оріхова було втрачено автомобіль "Укрпошти", ще одну автівку втратила місцева військово-цивільна адміністрація під час виконання завдань. За таких умов забезпечувати безпечну роботу персоналу стало неможливо.

Ситуація в Оріхові залишається критичною. За словами Смілянського, у місті, де до повномасштабної війни проживало близько 20 тисяч людей, нині залишилося трохи більше 800 мешканців, якщо не враховувати військовослужбовців. Водночас більшість соціальних виплат, зокрема пенсій і коштів у межах програми "Зимова підтримка", вже доставлені отримувачам.

Компанія запевняє, що повністю не припиняє обслуговування жителів громади. Надалі мешканців Оріхова та Преображенки обслуговуватимуть у відділенні в селі Таврійське, де безпекова ситуація дозволяє організувати роботу.

За даними аналітичного ресурсу DeepState, від Оріхова та Преображенки до лінії бойового зіткнення залишається близько 9 кілометрів. Це створює постійний ризик для цивільної інфраструктури та персоналу.

Рішення про закриття відділень у прифронтових громадах ухвалюється з урахуванням безпеки працівників та клієнтів. Укрпошта наголошує, що продовжує працювати у складних регіонах, однак пріоритетом залишається збереження життя людей.

