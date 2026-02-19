logo

Укрпочта закрывает отделения в Орехове и Преображенке: решение было принято из-за угрозы обстрелов
Укрпочта закрывает отделения в Орехове и Преображенке: решение было принято из-за угрозы обстрелов

Обслуживание жителей будет продолжено в селе Таврическое.

19 февраля 2026, 14:54
Проніна Анна

АО "Укрпочта" прекращает работу своих отделений в Орехове и селе Преображенка Пологовской общины Запорожской области из-за критической ситуации безопасности. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский .

По словам Смилянского, более двух лет "Укрпочта" оставалась единственной компанией, которая продолжала работать в этих прифронтовых населенных пунктах. Однако в настоящее время было принято решение о закрытии отделения. Причиной стали постоянные обстрелы и реальные потери техники за последние дни.

Как отметил руководитель компании, только за последнюю неделю в районе Орехова был потерян автомобиль "Укрпочты", еще один автомобиль потеряла местная военно-гражданская администрация во время выполнения задач. В таких условиях обеспечивать безопасную работу персонала стало невозможно.

Ситуация в Орехове остается критической. По словам Смилянского, в городе, где до полномасштабной войны проживало около 20 тысяч человек, в настоящее время осталось чуть больше 800 жителей, если не учитывать военнослужащих. В то же время большинство социальных выплат, в том числе пенсий и средств в рамках программы "Зимняя поддержка", уже доставлены получателям.

Компания уверяет, что полностью не останавливает обслуживание жителей общины. В дальнейшем жителей Орехова и Преображенки будут обслуживать в отделении в селе Таврическое , где ситуация с безопасностью позволяет организовать работу.

По данным аналитического ресурса DeepState , от Орехова и Преображенки до линии боевого столкновения остается около 9 километров. Это создает постоянный риск гражданской инфраструктуры и персонала.

Решение о закрытии отделений в общинах прифронтовых принимается с учетом безопасности работников и клиентов. Укрпочта отмечает, что продолжает работать в сложных регионах, однако приоритетом остается сохранение жизни людей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Укрпочта сменила логотип.



