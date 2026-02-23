Соцвыплаты нужно сократить, пусть идут работать – Смелянский озвучил позицию в интервью Соколовой



















Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский во время интервью журналистке Янине Соколовой в программе "Почему хейтят Укрпочту" заявил , что в Украине стоит пересмотреть систему социальных выплат, чтобы стимулировать людей выходить на работу.

Игорь Смилянский заявил о целесообразности пересмотра большинства соцвыплат для стимулирования труда

В разговоре он отметил, что страна сталкивается с дефицитом трудовых ресурсов и для восстановления экономики необходимо активизировать трудоспособное население. По его мнению, чрезмерные социальные выплаты могут снижать мотивацию к труду.

Смелянский выразил позицию, что социальная поддержка должна быть сохранена для пенсионеров и людей с инвалидностью. В то же время, другие категории получателей, по его словам, могут быть пересмотрены в контексте общей экономической ситуации и потребностей государства.

Тема прозвучала в контексте обсуждения нехватки кадров и восстановления страны. Смелянский акцентировал внимание на необходимости создания условий, при которых граждане будут заинтересованы работать и участвовать в восстановлении экономики.

Вопрос социальных выплат в Украине регулируется отдельными законами и правительственными решениями, и любые изменения нуждаются в законодательных инициативах и решениях Кабинета Министров и Верховной Рады.

По открытым данным, годовая заработная плата Игоря Смилянского составляет около 11 миллионов гривен до налогообложения – не станет ли это интервью основанием для еще большей волны критики в его адрес?

