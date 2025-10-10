Нардеп “розніс” виправдання влади Києва: прикриватися рекомендаціями Генштабу цинічно

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Після нічної повітряної атаки на Київ в інформаційному просторі розгорається скандал. Через ворожі удари у низці районів Києва стався блекаут. Народний депутат України Олексій Кучеренко повідомив, що на одній з київських ТЕЦ постраждали блочні трансформатори — постраждали не від "балістики" — їх розбили прості дрони, бо не було захисту.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
У Київській міській державній адміністрації відповіли, що звинувачення — це політичні маніпуляції.
Нардеп Кучеренко “розніс” пояснення столичної влади. Зазначив, що укриттів “першого етапу” не існує. Політик пояснив, що є три рівні укриттів і перший рівень це найпростіший та, на жаль, малоефективний.
Також Кучеренко заявив, що не бачить жодної причини — чому державна “Укренерго” захищає свої трансформатори укриттями 2 рівня, а комунальна КТЕ не робить цього.
До того ж, за словами, нардепа, парламентська ТСК в рамках своєї компетенції обовʼязково грунтовно розбереться в цьому питанні найближчим часом — відповідний лист вже спрямовано.
