Нардеп “розніс” виправдання влади Києва: прикриватися рекомендаціями Генштабу цинічно

Після нічної повітряної атаки на Київ в інформаційному просторі розгорається скандал. Через ворожі удари у низці районів Києва стався блекаут. Народний депутат України Олексій Кучеренко повідомив, що на одній з київських ТЕЦ постраждали блочні трансформатори — постраждали не від "балістики" — їх розбили прості дрони, бо не було захисту.

У Київській міській державній адміністрації відповіли, що звинувачення — це політичні маніпуляції.

"Столичні ТЕЦ, згідно з вимогами Генштабу ЗСУ, мають необхідний захист першого етапу. Детальніші відомості не розголошують із міркувань безпеки", – зазначають в КМДА.

Нардеп Кучеренко “розніс” пояснення столичної влади. Зазначив, що укриттів “першого етапу” не існує. Політик пояснив, що є три рівні укриттів і перший рівень це найпростіший та, на жаль, малоефективний.

Також Кучеренко заявив, що не бачить жодної причини — чому державна “Укренерго” захищає свої трансформатори укриттями 2 рівня, а комунальна КТЕ не робить цього.

“І прикриватися тут рекомендаціями Генштабу недоречно та навіть цинічно. За життєзабезпечення киян та Києва відповідає КМР та її виконавчий орган КМДА, а не Генштаб”, — вказав політик.

До того ж, за словами, нардепа, парламентська ТСК в рамках своєї компетенції обовʼязково грунтовно розбереться в цьому питанні найближчим часом — відповідний лист вже спрямовано.

“Для консультацій будуть залучені дійсно фахові експерти. І останнє — “ризикам для енергетиків” сприяють в першу чергу непрофесійні та конʼюнктурні дії окремих посадовців вищого рівня”, — резюмував народний обранець.

