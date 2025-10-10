logo_ukra

Нардеп “розніс” виправдання влади Києва: прикриватися рекомендаціями Генштабу цинічно

Народний депутат Олексій Кучеренко про пояснення столичної влади щодо захисту енергооб'єктів

10 жовтня 2025, 21:32
Кречмаровская Наталия

Після нічної повітряної атаки на Київ в інформаційному просторі розгорається скандал. Через ворожі удари у низці районів Києва стався блекаут. Народний депутат України Олексій Кучеренко повідомив, що на одній з київських ТЕЦ постраждали блочні трансформатори — постраждали не від "балістики" — їх розбили прості дрони, бо не було захисту. 

Нардеп “розніс” виправдання влади Києва: прикриватися рекомендаціями Генштабу цинічно

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

У Київській міській державній адміністрації відповіли, що звинувачення — це політичні маніпуляції. 

"Столичні ТЕЦ, згідно з вимогами Генштабу ЗСУ, мають необхідний захист першого етапу. Детальніші відомості не розголошують із міркувань безпеки", – зазначають в КМДА.

Нардеп Кучеренко “розніс” пояснення столичної влади. Зазначив, що укриттів “першого етапу” не існує. Політик пояснив, що є три рівні укриттів і перший рівень це найпростіший та, на жаль, малоефективний.

Також Кучеренко заявив, що не бачить жодної причини — чому державна “Укренерго” захищає свої трансформатори укриттями 2 рівня, а комунальна КТЕ не робить цього.

“І прикриватися тут рекомендаціями Генштабу недоречно та навіть цинічно. За життєзабезпечення киян та Києва відповідає КМР та її виконавчий орган КМДА, а не Генштаб”, — вказав політик. 

До того ж, за словами, нардепа, парламентська ТСК в рамках своєї компетенції обовʼязково грунтовно розбереться в цьому питанні найближчим часом — відповідний лист вже спрямовано.

“Для консультацій будуть залучені дійсно фахові експерти. І останнє — “ризикам для енергетиків” сприяють в першу чергу непрофесійні та конʼюнктурні дії окремих посадовців вищого рівня”, — резюмував народний обранець.

Нардеп “розніс” виправдання влади Києва: прикриватися рекомендаціями Генштабу цинічно - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військові відповіли на заяви нинішніх та колишніх політиків.




Джерело: https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/pfbid02DM5bHcD6vCbQkJKVuAgmccAtWifSqz2aiwm5E3tWJ4bPvNQt1jGuf9VeE2Ly2nRhl
