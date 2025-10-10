Коли буде блекаут у Москві: військові різко відповіли політикам

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У ніч на 10 жовтня російські війська завдали масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. У Міністерстві енергетики України повідомили, що станом на 14:30 вимушені аварійні відключення застосовуються у м. Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. У Чернігівській області продовжують діяти графіки погодинних відключень.
Москва. Фото портал "Коментарі"
Після масованого обстрілу з'явилася інформація і про провалений захист об'єктів і заклики завдати відчутного удару у відповідь.
Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував інформаційний сплеск після масованої атаки.
За його словами, закінчуються дописи теж єхидним питанням — де наша відповідь? Президент же обіцяв, то де відповідь?
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами експертів, повного блекауту в Україні не буде, однак проблем зі світлом не уникнути і перш за все у прифронтовій зоні — там ризики більші.