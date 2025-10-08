Катастрофічна зима без тепла, світла, газу: як масовані атаки змінять настрої українців

Влада та експерти прогнозують складну зиму — Росія вже почала атакувати газові, енергетичні об'єкти. На тлі цього і народні депутати, і активісти, і військові вказують на недостатній рівень підготовки — не були захищені енергооб'єкти. А в деяких областях шукають гроші на укриття першого рівня. Портал “Коментарі” дізнався у експертів, якою буде зима 2025-2026-го та як атаки, відключення тепла, світла, газу вплинуть на настрої українців.

Блекаут. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Фесенко не прогнозує повного блекауту, однак проблеми зі світлом будуть і перш за все у прифронтовій зоні — там ризики більші. Ситуація, за словами Фесенка, буде інакшою, ніж була у 2022 році — з точки зору масштабів, наслідків, реакції людей.

“Тоді була реакція шоку. Не було звинувачень в бік влади. Було зрозуміло, хто в цьому винний. Звісно, будуть критикувати владу. Чи буде обурення суспільства тим, що не було достатнього захисту об'єктів? Достатнього захисту не може бути в принципі. Зараз в принципі в природі немає таких захисних механізмів, які можуть нас захистити від повітряних ударів. Щобільше, зараз превеликий жаль, повітряні удари з боку Росії більш ефективні, ніж були раніше. Частково захиститися можна, повністю — ні”, — зазначив експерт.

Фесенко, зазначив, що спрогнозувати, що буде зі світлом, газом, опаленням взимку наразі неможливо, адже це залежить від багатьох факторів. Вказав експерт і на зміну тактики росіян. У 2022 році ворог бив по розподілу — руйнував єдину енергетичну систему України. Зараз Росія б'є саме по газорозподільчій системі, по газовидобутку. Мета ворога — створити дефіцит газу та проблеми з опаленням в Україні. Можливо, за словами Фесенка, Росія знову буде руйнувати нашу енергетичну систему.

“Такий ризик, на жаль, існує. Якщо це почнеться, тоді почнеться гра без правил, і ми будемо робити те саме. Тому не можна зараз нічого спрогнозувати. Ризики великі, але у нас є певний досвід. Я не очікую катастрофи, але готуватися треба до складної зими”, — резюмував експерт.

Політолог Володимир Цибулько також зазначив, що українці мають досвід проходження через доволі критичні періоди, особливо осінь 2022 року.

“Це був з одного боку шок, а з іншого боку, напрацювання поведінкових кліше. І по суті кожен український громадянин в ситуації знеструмлення приблизно уявляє, як він буде діяти. Підготувався і бізнес до можливих відключень”, — зазначив експерт.

За його словами, робота по захисту великих об'єктів генерацій дійсно була провалена. Особливо красномовно про це свідчить історія із Мустафою Найємом та величезними витратами.

“Мені здається, що на владу, за нинішніх обставин ніхто не покладається взагалі. От на місцеве самоврядування ще покладаються. А на центральну владу, на Міненерго, на Кабмін, на Офіс президента вже мало хто покладається”, — зауважив Цибулько.

Експерт нагадав результати нещодавнього соцопитування, де українці вказали фракцію “Слуга народу”, як найбільш шкідливу для України.

“На саму партію Зеленського вже ніхто не покладається. Значить, і на Зеленського ніхто не покладається. Тут якраз питання не в тому, наскільки це буде руйнівним для майбутніх виборів. Я не бачу великих сподівань на те, що хтось буде голосувати за Зеленського чи за “Слугу народу”. Але люди сприймуть безпорадність влади в енергетичному секторі у разі таких масованих ударів, як помсту влади українцям за свою безперспективність — за те, що за них точно не будуть голосувати”, — підсумував експерт.

