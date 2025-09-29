Нардепам бракує слів: деякі енергооб'єкти не захищені навіть найпростішими укриттями

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Росія посилює обстріли об'єктів критичної інфраструктури — населені пункти у деяких областях у вересні залишалися без світла після атак. Експерти прогнозували, що перед початком опалювального сезону та взимку ворог посилить удари по енергетичній інфраструктурі. Однак із захистом виявили прогалини.
Обстріл. Ілюстративне фото
Народний депутат України Олексій Кучеренко розповів інформацію, яку почув на засіданні штабу. За його словами, одна прифронтова область терміново шукає гроші на найпростіші укриття першого рівня (мішки з піском, габіони, сітки-уловлювачі) для енергообʼєктів на своїй території.
Нардеп також зазначив, а скільки грошей витрачається на красиві презентації, благоустрій, стадіони та якісь дуже “потрібні” зараз екологічні проєкти?! Він також нагадав про скандал з “Укренерго”, зазначивши, що “нікчемний батл затіяли авантюристи з урядом за державну компанію”.
За словами політика, достатньо ефективним буде простий габіон з піском, який точно не коштує мільярди гривень.
