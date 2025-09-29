Нардепам бракує слів: деякі енергооб'єкти не захищені навіть найпростішими укриттями

Росія посилює обстріли об'єктів критичної інфраструктури — населені пункти у деяких областях у вересні залишалися без світла після атак. Експерти прогнозували, що перед початком опалювального сезону та взимку ворог посилить удари по енергетичній інфраструктурі. Однак із захистом виявили прогалини.

Обстріл. Ілюстративне фото

Народний депутат України Олексій Кучеренко розповів інформацію, яку почув на засіданні штабу. За його словами, одна прифронтова область терміново шукає гроші на найпростіші укриття першого рівня (мішки з піском, габіони, сітки-уловлювачі) для енергообʼєктів на своїй території.

“Першого рівня, тобто найпростіші та найдешевші! Мова йде про якісь сотні мільйонів гривень — це абсолютно підйомна сума. Четвертий рік війни, четвертий опалювальний сезон, початок осінньо-зимового періоду — ми шукаємо гроші на мішки з піском. А агенція Найєма зарила в землю 20 млрд грн на обʼєкти 3 рівня, які ніколи (!!!) не будуть добудовані і які не були потрібні в принципі!”, — наголосив політик.

Нардеп також зазначив, а скільки грошей витрачається на красиві презентації, благоустрій, стадіони та якісь дуже “потрібні” зараз екологічні проєкти?! Він також нагадав про скандал з “Укренерго”, зазначивши, що “нікчемний батл затіяли авантюристи з урядом за державну компанію”.

“Покидьки бʼються за свої амбіції в той час, коли ситуація в енергосистемі реально вкрай критична. До речі, мешканці міста, яке вчора сиділо без води та світла — ви можете “подякувати” колишнім та деяким нинішнім керівникам цієї компанії. Ця ситуація була спричинена саме недобудованими укриттями 2 рівня. Три з половиною роки війни!!! Немає слів …”, — зазначив народний депутат.

За словами політика, достатньо ефективним буде простий габіон з піском, який точно не коштує мільярди гривень.

