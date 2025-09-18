Чому насправді Росія почала “вибивати” залізничну інфраструктуру та чи досягне своєї мети

Росія почала активно обстрілювати залізничну інфраструктуру. В “Укрзалізниці” зазначили, що ворог розпочав хвилю масованих атак із липня поточного року. Під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали. Яку мету переслідує ворог, активно атакуючи залізничну інфраструктуру, портал “Коментарі” дізнався у експертів.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Перша і, ймовірно, головна мета — послабити українську оборону на Сході. Політолог Володимир Фесенко зазначив, що в ударах Росії немає нічого принципово нового — змінилися тільки об'єкти. Загалом, за його словами, такі удари прогнозувалися ще з 2022 року.

Наразі російські війська б'ють по вузлових станціях, по трансформаторах, трансформаторних станціях, для того, щоб зупинити рух на певний час.

“Б'ють, я так розумію, по тих маршрутах, по яких іде забезпечення фронту. Тобто там, де йде зброя, боєприпаси для наших бійців. Тому ставка тут робиться на те, щоб уповільнити і зменшити забезпечення українського війська необхідними боєприпасами та зброєю, і, відповідно, зменшити спроможність нашого опору на Сході”, — зазначив експерт.

Політолог зауважив: більшість фахівців вважають, що стовідсоткового результату досягти неможливо. За його словами, зменшити спроможності цієї інфраструктури, уповільнити роботу на певний час — можливо, але повністю зупинити — навряд.

Офіцер запасу, лідерка та співзасновниця USASTANDSWITHUKRAINЕ, експерт з нацбезпеки і оборони Катерина Коваль пояснила, що Росія може переслідувати й інші цілі — посилити соціальну напругу в Україні, перевірити, як працює ППО, провести аналітику для подальшого планування війни проти України.

“Перш за все, ми маємо пам'ятати про те, що війна, яку веде Російська Федерація проти України, це війна гібридна. Тобто, паралельно із безпосередніми діями на фронті відбувається також війна економічна, війна політична, війна дипломатична, війна інформаційна і так далі”, — пояснила експерта.

За її словами, через пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури змінюються розклади руху потягів, багатьом доводиться змінювати плани, а це посилює соціальну напругу.

“Друге питання — це система ППО. Вона постійно трансформується, вдосконалюється, Україна отримує нову зброю. І ворог також проводить аналітику — яким чином змінилася ППО, яким чином ця зброя стала більш точна та швидше реагує. Це також потрібно для агресора, щоб розуміти, яким чином вдосконалювати свою зброю та далі планувати війну проти України”, — зазначила Катерина Коваль.

