Чому насправді Росія почала “вибивати” залізничну інфраструктуру та чи досягне своєї мети

Росія почала активно обстрілювати залізничну інфраструктуру. В “Укрзалізниці” зазначили, що ворог розпочав хвилю масованих атак із липня поточного року. Під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали. Яку мету переслідує ворог, активно атакуючи залізничну інфраструктуру, портал “Коментарі” дізнався у експертів.
Перша і, ймовірно, головна мета — послабити українську оборону на Сході. Політолог Володимир Фесенко зазначив, що в ударах Росії немає нічого принципово нового — змінилися тільки об'єкти. Загалом, за його словами, такі удари прогнозувалися ще з 2022 року.
Наразі російські війська б'ють по вузлових станціях, по трансформаторах, трансформаторних станціях, для того, щоб зупинити рух на певний час.
Політолог зауважив: більшість фахівців вважають, що стовідсоткового результату досягти неможливо. За його словами, зменшити спроможності цієї інфраструктури, уповільнити роботу на певний час — можливо, але повністю зупинити — навряд.
Офіцер запасу, лідерка та співзасновниця USASTANDSWITHUKRAINЕ, експерт з нацбезпеки і оборони Катерина Коваль пояснила, що Росія може переслідувати й інші цілі — посилити соціальну напругу в Україні, перевірити, як працює ППО, провести аналітику для подальшого планування війни проти України.
За її словами, через пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури змінюються розклади руху потягів, багатьом доводиться змінювати плани, а це посилює соціальну напругу.
