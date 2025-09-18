Почему на самом деле Россия начала "выбивать" железнодорожную инфраструктуру и достигнет ли своей цели

Россия начала активно обстреливать железнодорожную инфраструктуру. В "Укрзализныце" отметили, что враг начал волну массированных атак с июля текущего года. Под удар попадают и энергетические подстанции, и локомотивные депо и пассажирские вокзалы. Какую цель преследует враг, активно атакуя железнодорожную инфраструктуру, портал "Комментарии" узнал у экспертов.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Первая и, вероятно, главная цель – ослабить украинскую оборону на Востоке. Политолог Владимир Фесенко отметил, что в ударах России нет ничего принципиально нового – изменились только объекты. В целом, по его словам, подобные удары прогнозировались еще с 2022 года.

Пока российские войска бьют по узловым станциям, по трансформаторам, трансформаторным станциям, для того, чтобы остановить движение на время.

"Бьют, я так понимаю, по тем маршрутам, по которым идет обеспечение фронта. То есть там, где идет оружие, боеприпасы для наших бойцов. Поэтому ставка здесь делается на то, чтобы замедлить и уменьшить обеспечение украинской армии необходимыми боеприпасами и оружием, и, соответственно, уменьшить способность нашего сопротивления на Востоке", — отметил эксперт.

Политолог уточнил: большинство специалистов считают, что стопроцентного результата достичь невозможно. По его словам, уменьшить возможности этой инфраструктуры, замедлить работу на время — возможно, но полностью остановить — вряд ли.

Офицер запаса, лидер и соучредитель USASTANDSWITHUKRAINЕ, эксперт по нацбезопасности и обороне Екатерина Коваль пояснила, что Россия может преследовать и другие цели – усилить социальное напряжение в Украине, проверить, как работает ПВО, провести аналитику для дальнейшего планирования войны против Украины.

"Прежде всего, мы должны помнить о том, что война, которую ведет Российская Федерация против Украины, это гибридная война. То есть, параллельно с непосредственными действиями на фронте происходит также война экономическая, война политическая, война дипломатическая, война информационная и так далее", — пояснила эксперт.

По ее словам, из-за повреждений объектов железнодорожной инфраструктуры меняются расписания движения поездов, многим приходится изменять планы, а это усиливает социальное напряжение.

"Второй вопрос — это система ПВО. Она постоянно трансформируется, совершенствуется, Украина получает новое оружие. И враг также проводит аналитику — каким образом изменилось ПВО, каким образом это оружие стало более точным и быстрее реагирует. Это также нужно для агрессора, чтобы понимать, каким образом совершенствовать свое оружие и дальше планировать войну против Украины", — отметила Екатерина Коваль.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему в Раде заговорили о прекращении войны.



