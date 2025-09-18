Почему на самом деле Россия начала "выбивать" железнодорожную инфраструктуру и достигнет ли своей цели

Рубрики
Россия начала активно обстреливать железнодорожную инфраструктуру. В "Укрзализныце" отметили, что враг начал волну массированных атак с июля текущего года. Под удар попадают и энергетические подстанции, и локомотивные депо и пассажирские вокзалы. Какую цель преследует враг, активно атакуя железнодорожную инфраструктуру, портал "Комментарии" узнал у экспертов.
Первая и, вероятно, главная цель – ослабить украинскую оборону на Востоке. Политолог Владимир Фесенко отметил, что в ударах России нет ничего принципиально нового – изменились только объекты. В целом, по его словам, подобные удары прогнозировались еще с 2022 года.
Пока российские войска бьют по узловым станциям, по трансформаторам, трансформаторным станциям, для того, чтобы остановить движение на время.
Политолог уточнил: большинство специалистов считают, что стопроцентного результата достичь невозможно. По его словам, уменьшить возможности этой инфраструктуры, замедлить работу на время — возможно, но полностью остановить — вряд ли.
Офицер запаса, лидер и соучредитель USASTANDSWITHUKRAINЕ, эксперт по нацбезопасности и обороне Екатерина Коваль пояснила, что Россия может преследовать и другие цели – усилить социальное напряжение в Украине, проверить, как работает ПВО, провести аналитику для дальнейшего планирования войны против Украины.
По ее словам, из-за повреждений объектов железнодорожной инфраструктуры меняются расписания движения поездов, многим приходится изменять планы, а это усиливает социальное напряжение.
