Нардепам не хватает слов: некоторые энергообъекты не защищены даже самыми простыми укрытиями

Россия усиливает обстрелы объектов критической инфраструктуры – населенные пункты в некоторых областях в сентябре оставались без света после атак. Эксперты прогнозировали, что перед началом отопительного сезона и зимой враг усилит удары по энергетической инфраструктуре. Однако с защитой обнаружили пробелы.

Обстрел. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал информацию, услышанную на заседании штаба. По его словам, одна прифронтовая область срочно ищет деньги на простейшие укрытия первого уровня (мешки с песком, габионы, сетки-уловители) для энергообъектов на своей территории.

"Первого уровня, то есть самые простые и дешевые! Речь идет о каких-то сотнях миллионов гривен — это абсолютно подъемная сумма. Четвертый год войны, четвертый отопительный сезон, начало осенне-зимнего периода — мы ищем деньги на мешки с песком. А агентство Найема зарыло в землю 20 млрд грн на объекты 3 уровня, которые никогда (!!!) не будут достроены и которые не требовались в принципе!”, — подчеркнул политик.

Нардеп также отметил, а сколько денег тратится на красивые презентации, благоустройство, стадионы и какие-то очень нужные сейчас экологические проекты?! Он также напомнил о скандале с "Укрэнерго", отметив, что "ничтожный батл затеяли авантюристы с правительством за государственную компанию".

"Подонки сражаются за свои амбиции в то время, когда ситуация в энергосистеме реально крайне критическая. Кстати, жители города, который вчера сидел без воды и света — вы можете "поблагодарить" бывших и некоторых нынешних руководителей этой компании. Эта ситуация была вызвана именно недостроенными укрытиями 2 уровня. Три с половиной года войны!!! Нет слов…”, – отметил народный депутат.

По словам политика, достаточно эффективным будет простой габион с песком, который не стоит точно миллиарды гривен.

