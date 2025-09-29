Нардепам не хватает слов: некоторые энергообъекты не защищены даже самыми простыми укрытиями

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Россия усиливает обстрелы объектов критической инфраструктуры – населенные пункты в некоторых областях в сентябре оставались без света после атак. Эксперты прогнозировали, что перед началом отопительного сезона и зимой враг усилит удары по энергетической инфраструктуре. Однако с защитой обнаружили пробелы.
Обстрел. Иллюстративное фото
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал информацию, услышанную на заседании штаба. По его словам, одна прифронтовая область срочно ищет деньги на простейшие укрытия первого уровня (мешки с песком, габионы, сетки-уловители) для энергообъектов на своей территории.
Нардеп также отметил, а сколько денег тратится на красивые презентации, благоустройство, стадионы и какие-то очень нужные сейчас экологические проекты?! Он также напомнил о скандале с "Укрэнерго", отметив, что "ничтожный батл затеяли авантюристы с правительством за государственную компанию".
По словам политика, достаточно эффективным будет простой габион с песком, который не стоит точно миллиарды гривен.
