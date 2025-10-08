Катастрофическая зима без тепла, света, газа: как массированные атаки изменят настроения украинцев

Власти и эксперты прогнозируют сложную зиму – Россия уже начала атаковать газовые, энергетические объекты. На фоне этого и народные депутаты, и активисты, и военные указывают на недостаточный уровень подготовки – не были защищены энергообъекты. А в некоторых областях ищут деньги на укрытия первого уровня. Портал "Комментарии" узнал у экспертов, какой будет зима 2025-2026 и как атаки, отключение тепла, света, газа повлияют на настроения украинцев.

Блэкаут. Фото портал "Комментарии"

Политолог Владимир Фесенко не прогнозирует полного блэкаута, однако проблемы со светом будут и прежде всего в прифронтовой зоне – там риски больше. Ситуация, по словам Фесенко, будет иной, чем была в 2022 году – с точки зрения масштабов, последствий, реакции людей.

"Тогда была реакция шока. Не было обвинений в сторону власти. Было понятно, кто в этом виноват. Конечно, будут критиковать власть. Будет ли возмущение общества тем, что не было достаточной защиты объектов? Достаточной защиты не может быть в принципе. Сейчас в принципе в природе нет таких защитных механизмов, которые могут защитить нас от воздушных ударов. Более того, сейчас большое сожаление, воздушные удары со стороны России более эффективны, чем были ранее. Частично защититься можно, полностью нет", — отметил эксперт.

Фесенко отметил, что спрогнозировать, что будет со светом, газом, отоплением зимой пока невозможно, ведь это зависит от многих факторов. Указал эксперт и на смену тактике россиян. В 2022 году враг бил по распределению – разрушал единую энергетическую систему Украины. Сейчас Россия бьет именно по газораспределительной системе, по газодобыче. Цель врага – создать дефицит газа и проблемы с отоплением в Украине. Возможно, по словам Фесенко, Россия снова будет разрушать нашу энергетическую систему.

"Такой риск, к сожалению, существует. Если это начнется, тогда начнется игра без правил, и мы будем делать то же самое. Поэтому нельзя сейчас ничего спрогнозировать. Риски большие, но у нас есть определенный опыт. Я не ожидаю катастрофы, но готовиться надо к сложной зиме", — резюмировал эксперт.

Политолог Владимир Цыбулько также отметил, что у украинцев опыт прохождения через довольно критические периоды, особенно осень 2022 года.

"Это был с одной стороны шок, а с другой стороны, наработка поведенческих клише. И, по сути, каждый украинский гражданин в ситуации обесточивания примерно представляет, как он будет действовать. Подготовился и бизнес к возможным отключениям", — отметил эксперт.

По его словам, работа по защите крупных генераций объектов действительно была провалена. Особенно красноречиво об этом свидетельствует история с Мустафой Найемом и огромными тратами.

"Мне кажется, что на власть, при нынешних обстоятельствах никто не полагается вообще. Вот на местное самоуправление еще возлагаются. А на центральную власть, на Минэнерго, на Кабмин, на Офис президента уже немногие полагаются", — отметил Цыбулько.

Эксперт напомнил результаты недавнего соцопроса, где украинцы указали фракцию "Слуга народа" как наиболее вредную для Украины.

"На саму партию Зеленского уже никто не полагается. Значит, и на Зеленского никто не полагается. Здесь как раз вопрос не в том, насколько это будет разрушительным для предстоящих выборов. Я не вижу больших надежд на то, что кто-то будет голосовать за Зеленского или за "Слугу народа". Но люди воспримут беспомощность власти в энергетическом секторе в случае таких массированных ударов как месть власти украинцам за свою бесперспективность — за то, что за них точно не будут голосовать”, — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, на что власти будут тратить деньги во время войны.



