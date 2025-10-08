Позиція військових категорична: що вимагають захисники України

Влада попередила українців, що опалювальний сезон буде складним і потрібно готуватися до відключень світла. У Міністерстві енергетики України зазначили, що ситуація після ворожих обстрілів складна та закликали економити світло. Президент України Володимир Зеленський зауважив, що складно спрогнозувати ситуацію з електропостачанням.

Військові. Ілюстративне фото

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов коментуючи заклик Міненерго економити світло, зазначив, що не бачив інформації про захист енергооб'єктів чи покарання тих, хто провалив підготовку.

“Добре. Але. При всій повазі та розумінні — можна отримати просту та зрозумілу інформацію, як ефективно збудовані конструкції захисту... Скільки часу та грошей вже на це пішло? Щоб розуміти — ось так чудово зробили, тепер тільки ракетами, жоден дрон не дістане до підстанції, ми всі молодці. Або ні. Тоді текст — тут про***ли дуже сильно, ось список прізвищ тих, хто сидить, ось — хто під слідством, ось — кого копняками вигнали з керівництва та наглядової ради”, — зазначив військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія значно посилила обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України. Чимало населених пунктів залишилися без світла — запроваджені графіки обмеження електропостачання.

Голова ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко зазначив, що Росія завдає потужних ударів по газовій та енергетичній інфраструктурі України.

Мета, за словами експерта, у ворога одна — залишити Україну без газу і фактично створити соціально-гуманітарну кризу, оскільки виникне гостра проблема з опаленням у розпал опалювального сезону.







