Позиція військових категорична: що вимагають захисники України

Кречмаровская Наталия
Влада попередила українців, що опалювальний сезон буде складним і потрібно готуватися до відключень світла. У Міністерстві енергетики України зазначили, що ситуація після ворожих обстрілів складна та закликали економити світло. Президент України Володимир Зеленський зауважив, що складно спрогнозувати ситуацію з електропостачанням.
Військові. Ілюстративне фото
Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов коментуючи заклик Міненерго економити світло, зазначив, що не бачив інформації про захист енергооб'єктів чи покарання тих, хто провалив підготовку.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія значно посилила обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України. Чимало населених пунктів залишилися без світла — запроваджені графіки обмеження електропостачання.
Голова ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко зазначив, що Росія завдає потужних ударів по газовій та енергетичній інфраструктурі України.
Мета, за словами експерта, у ворога одна — залишити Україну без газу і фактично створити соціально-гуманітарну кризу, оскільки виникне гостра проблема з опаленням у розпал опалювального сезону.