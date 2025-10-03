Прогноз гірший ніж очікувалося: стали відомі реальні плани Путіна

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Росія значно посилила обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України. Чимало населених пунктів залишилися без світла — запроваджені графіки обмеження електропостачання.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Голова ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко зауважив, що вже кілька ночей поспіль Росія завдає потужних ударів по газовій та енергетичній інфраструктурі України.
Він пояснив, що ворог руйнує наші газокомпресорні станції і в інших областях. Запорізька, Сумська, Харківська область, захід України, мета, за словами експерта, у ворога одна — залишити Україну без газу і фактично створити соціально-гуманітарну кризу, оскільки виникне гостра проблема з опаленням у розпал опалювального сезону.
Попенко пояснив, що звісно це буде великий тиск на українську владу з усіх боків, і всередині країни електорально та політично ззовні. Адже європейські партнери побоюватимуться чергового напливу біженців.
За його словами, паралельно з цим росіяни розбивають нашу систему передачі електроенергії від “Укренерго” областями, створюючи гуманітарну кризу в окремо взятих областях, як у Чернігові, де світло є по 3 години.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку цинічну пораду Путін дав Україні.