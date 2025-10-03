logo_ukra

Прогноз гірший ніж очікувалося: стали відомі реальні плани Путіна
НОВИНИ

Прогноз гірший ніж очікувалося: стали відомі реальні плани Путіна

Голова ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко розповів, які обєкти в Україні намагатимуться знищити російські війська

3 жовтня 2025, 23:14
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Росія значно посилила обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України. Чимало населених пунктів залишилися без світла — запроваджені графіки обмеження електропостачання.

Прогноз гірший ніж очікувалося: стали відомі реальні плани Путіна

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Голова ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко зауважив, що вже кілька ночей поспіль Росія завдає потужних ударів по газовій та енергетичній інфраструктурі України.

“Серйозний удар був по Лубнах, де потужна газокомпресорна станція, яка дозволяє перекачувати газ зі східної України на правий берег. Насамперед, на Київ і далі. По Лубнах вже били цього літа, тоді прилетіло понад 50 шахедів і 3 ракети”, — зауважив експерт.

Він пояснив, що ворог руйнує наші газокомпресорні станції і в інших областях. Запорізька, Сумська, Харківська область, захід України, мета, за словами експерта, у ворога одна — залишити Україну без газу і фактично створити соціально-гуманітарну кризу, оскільки виникне гостра проблема з опаленням у розпал опалювального сезону.

Попенко пояснив, що звісно це буде великий тиск на українську владу з усіх боків, і всередині країни електорально та політично ззовні. Адже європейські партнери побоюватимуться чергового напливу біженців. 

“Тому готуйтеся до важкої зими. Вже сьогодні низка представників влади, депутати ВРУ, мери, всі навперебій говорять, що будуть перебої зі світлом. Як виглядають ці перебої, запитайте у жителів Чернігівської, Сумської областей”, — зазначив експерт. 

За його словами, паралельно з цим росіяни розбивають нашу систему передачі електроенергії від “Укренерго” областями, створюючи гуманітарну кризу в окремо взятих областях, як у Чернігові, де світло є по 3 години.

“Як ми бачимо, об'єкти Укренерго не захищені нічим, абсолютно ніякої роботи не було проведено, і кількох шахедів достатньо для того, щоб знищити трансформаторну підстанцію вартістю 7-8 млн дол.”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку цинічну пораду Путін дав Україні. 



Джерело: https://t.me/OlehPopenko/8743
