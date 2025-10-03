Прогноз хуже, чем ожидалось: стали известны реальные планы Путина

Россия значительно усилила обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины. Многие населенные пункты остались без света — введены графики ограничения электроснабжения.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Глава ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко отметил, что уже несколько ночей подряд Россия наносит мощные удары по газовой и энергетической инфраструктуре Украины.

"Серьезный удар был по Лубнам, где мощная газокомпрессорная станция, позволяющая перекачивать газ с восточной Украины на правый берег. Прежде всего, на Киев и дальше. По Лубнам уже били этим летом, тогда прилетело более 50 шахедов и 3 ракеты", — заметил эксперт.

Он объяснил, что враг разрушает наши газокомпрессорные станции и в других областях. Запорожская, Сумская, Харьковская область, запад Украины, цель, по словам эксперта, у врага одна – оставить Украину без газа и фактически создать социально-гуманитарный кризис, поскольку возникнет острая проблема с отоплением в разгар отопительного сезона.

Попенко объяснил, что, конечно, это будет большое давление на украинские власти со всех сторон, и внутри страны электорально и политически извне. Ведь европейские партнеры будут опасаться очередного наплыва беженцев.

"Поэтому готовьтесь к тяжелой зиме. Уже сегодня ряд представителей власти, депутаты ВРУ, мэры, все наперебой говорят, что будут перебои со светом. Как выглядят эти перебои, спросите жителей Черниговской, Сумской областей", — отметил эксперт.

По его словам, параллельно с этим россияне разбивают нашу систему передачи электроэнергии от "Укрэнерго" по областям, создавая гуманитарный кризис в отдельно взятых областях, как в Чернигове, где свет есть по 3 часа.

"Как мы видим, объекты "Укрэнерго" не защищены ничем, абсолютно никакая работа не была проведена, и нескольких шахедов достаточно для того, чтобы уничтожить трансформаторную подстанцию стоимостью 7-8 млн долл.", — подытожил эксперт.

