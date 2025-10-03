Прогноз хуже, чем ожидалось: стали известны реальные планы Путина

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Россия значительно усилила обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины. Многие населенные пункты остались без света — введены графики ограничения электроснабжения.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Глава ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко отметил, что уже несколько ночей подряд Россия наносит мощные удары по газовой и энергетической инфраструктуре Украины.
Он объяснил, что враг разрушает наши газокомпрессорные станции и в других областях. Запорожская, Сумская, Харьковская область, запад Украины, цель, по словам эксперта, у врага одна – оставить Украину без газа и фактически создать социально-гуманитарный кризис, поскольку возникнет острая проблема с отоплением в разгар отопительного сезона.
Попенко объяснил, что, конечно, это будет большое давление на украинские власти со всех сторон, и внутри страны электорально и политически извне. Ведь европейские партнеры будут опасаться очередного наплыва беженцев.
По его словам, параллельно с этим россияне разбивают нашу систему передачи электроэнергии от "Укрэнерго" по областям, создавая гуманитарный кризис в отдельно взятых областях, как в Чернигове, где свет есть по 3 часа.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой циничный совет Путин дал Украине.