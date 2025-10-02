Цинізм вражає: яку пораду Путін дав Києву

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Президент РФ Володимир Путін під час виступу на пленарній сесії дискусійного клубу “Валдай” у Сочі велику увагу приділив війні, яку Росія веде проти України.
Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"
Путін заявив: надіється, що Київ знайде в собі сили сісти за стіл переговорів. Також російський лідер додав:
До того ж, за його словами, “у ЗСУ плутанина, вони не розуміють, що відбувається на лінії фронту”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що по всій лінії фронту у так званій “СВО”, за словами Путіна, російські війська йдуть уперед.Путін зазначив, що російська армія зайшла до Сіверська, Костянтинівки, Червоноармійська.
Щодо втрат російської армії у війні Путін пояснив, що вони значно менші, ніж у ЗСУ.
Зазначимо, що Путін у Сочі під час виступу торкнувся теми війни, яку Росія веде проти України.
Він назвав кількість втрат Збройних сил України за вересень. На його думку, цифра сягає 44,7 тис. осіб — половина з них безповоротні. Також, як передають російські ЗМІ, із січня по серпень у ЗСУ нібито 150 тис. дезертирів.
Раніше у Центрі протидії дезінформації повідомляли, що у Росії майбутніх солдатів виховують зі школи. До 2030 року планують залучити до путінського “двіженія пєрвих” 18 млн учасників. Зараз до “двіженія” приєдналося 12,5 млн росіян.