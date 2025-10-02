Цинізм вражає: яку пораду Путін дав Києву

Президент РФ Володимир Путін під час виступу на пленарній сесії дискусійного клубу “Валдай” у Сочі велику увагу приділив війні, яку Росія веде проти України.

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

Путін заявив: надіється, що Київ знайде в собі сили сісти за стіл переговорів. Також російський лідер додав:

“Україні в умовах високих втрат та неможливості їхнього поповнення слід подумати про те, як домовлятися”.

До того ж, за його словами, “у ЗСУ плутанина, вони не розуміють, що відбувається на лінії фронту”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що по всій лінії фронту у так званій “СВО”, за словами Путіна, російські війська йдуть уперед.Путін зазначив, що російська армія зайшла до Сіверська, Костянтинівки, Червоноармійська.

“Росії залишилося звільнити 0,13% Луганської області. ЗС РФ зайняли дві третини Куп'янська. Юнаківку поставлено під контроль ЗС РФ, заняття всього Вовчанська — справа часу”, — розповів Путін.

Щодо втрат російської армії у війні Путін пояснив, що вони значно менші, ніж у ЗСУ.

Зазначимо, що Путін у Сочі під час виступу торкнувся теми війни, яку Росія веде проти України.

Він назвав кількість втрат Збройних сил України за вересень. На його думку, цифра сягає 44,7 тис. осіб — половина з них безповоротні. Також, як передають російські ЗМІ, із січня по серпень у ЗСУ нібито 150 тис. дезертирів.

“Еліта в Україні не воює, а лише посилає на забій своїх громадян, армія там "рабоче-крестьянская", — повідомив Путін.

Раніше у Центрі протидії дезінформації повідомляли, що у Росії майбутніх солдатів виховують зі школи. До 2030 року планують залучити до путінського “двіженія пєрвих” 18 млн учасників. Зараз до “двіженія” приєдналося 12,5 млн росіян.



