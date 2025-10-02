Президент РФ Володимир Путін під час виступу на пленарній сесії дискусійного клубу “Валдай” у Сочі торкнувся теми війни, яку Росія веде проти України.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Він назвав кількість втрат Збройних сил України за вересень. На його думку, цифра сягає 44,7 тис. осіб — половина з них безповоротні. Також, як передають російські ЗМІ, із січня по серпень у ЗСУ нібито 150 тис. дезертирів.

“Еліта в Україні не воює, а лише посилає на забій своїх громадян, армія там "рабоче-крестьянская", — повідомив Путін.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Росії майбутніх солдатів виховують зі школи. До 2030 року планують залучити до путінського “двіженія пєрвих” 18 млн учасників. Зараз до “двіженія” приєдналося 12,5 млн росіян.

Про амбітні плани, як повідомили у Центрі протидії дезінформації, заявив на черговому з'їзді керівник “двіженія” Артур Орлов. Аналітики Центру зазначили, що фактично кожен другий росіянин віком від 6 до 25 років має стати частиною цієї парамілітарної структури.

У Центрі розповіли, що “двіженіє пєрвих” у Росії створили у 2022 році. Це такий собі аналог радянської піонерії. Нове “двіженіє” активно розбудовує інфраструктуру та “вербувальну базу”.

За даними ЦПД, кількість первинних осередків планують збільшити з 51 тисячі до 78 тисяч, а наставників — утричі, до понад 5 млн. Наставниками можуть бути педагоги, студенти й учасники війни проти України.

Аналітики Центру також нагадали, що у червні Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти “двіженія пєрвих” та дитячого табору “артек” у Криму, який окупанти перетворили на пропагандистський центр.



