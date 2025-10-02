logo_ukra

Путін назвав приголомшливі втрати ЗСУ у війні
Путін назвав приголомшливі втрати ЗСУ у війні

Президент Росії Володимир Путін розповів про втрати ЗСУ у війні

2 жовтня 2025, 20:04
Президент РФ Володимир Путін під час виступу на пленарній сесії дискусійного клубу “Валдай” у Сочі торкнувся теми війни, яку Росія веде проти України.

Путін назвав приголомшливі втрати ЗСУ у війні

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Він назвав кількість втрат Збройних сил України за вересень. На його думку, цифра сягає 44,7 тис. осіб — половина з них безповоротні. Також, як передають російські ЗМІ, із січня по серпень у ЗСУ нібито 150 тис. дезертирів. 

“Еліта в Україні не воює, а лише посилає на забій своїх громадян, армія там "рабоче-крестьянская", — повідомив Путін.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Росії майбутніх солдатів виховують зі школи. До 2030 року планують залучити до путінського “двіженія пєрвих” 18 млн учасників. Зараз до “двіженія” приєдналося 12,5 млн росіян. 

Про амбітні плани, як повідомили у Центрі протидії дезінформації, заявив на черговому з'їзді керівник “двіженія” Артур Орлов. Аналітики Центру зазначили, що фактично кожен другий росіянин віком від 6 до 25 років має стати частиною цієї парамілітарної структури.

У Центрі розповіли, що “двіженіє пєрвих” у Росії створили у 2022 році. Це такий собі  аналог радянської піонерії. Нове “двіженіє” активно розбудовує інфраструктуру та “вербувальну базу”.

За даними ЦПД, кількість первинних осередків планують збільшити з 51 тисячі до 78 тисяч, а наставників — утричі, до понад 5 млн. Наставниками можуть бути педагоги, студенти й учасники війни проти України.

Аналітики Центру також нагадали, що у червні Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти “двіженія пєрвих” та дитячого табору “артек” у Криму, який окупанти перетворили на пропагандистський центр.




Джерело: https://t.me/tass_agency/341615
