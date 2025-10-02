Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи затронул тему войны, которую Россия ведет против Украины.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Он назвал количество потерь Вооруженных сил Украины за сентябрь. По его мнению, цифра достигает 44,7 тыс. человек – половина из них безвозвратные. Также, как передают российские СМИ, с января по август в ВСУ якобы было 150 тыс. дезертиров.

“Элита в Украине не воюет, а лишь посылает на убой своих граждан, армия там рабоче-крестьянская”, — сообщил Путин.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России будущих солдат воспитывают из школы. К 2030 году планируют привлечь к путинскому движению первых 18 млн участников. Сейчас к "движению" присоединилось 12,5 млн россиян.

Об амбициозных планах, как сообщили в Центре противодействия дезинформации, заявил на очередном съезде руководитель "движения" Артур Орлов. Аналитики Центра отметили, что фактически каждый второй россиянин от 6 до 25 лет должен стать частью этой парамилитарной структуры.

В Центре рассказали, что "движение первых" в России создали в 2022 году. Это некий аналог советской пионерии. Новое "движение" активно развивает инфраструктуру и "вербовочную базу".

По данным ЦПД, количество первичных ячеек планируют увеличить с 51 тысячи до 78 тысяч, а наставников — втрое, до более чем 5 млн. Наставниками могут быть педагоги, студенты и участники войны против Украины.

Аналитики Центра также напомнили, что в июне Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против "движения первых" и детского лагеря "артек" в Крыму, который оккупанты превратили в пропагандистский центр.



