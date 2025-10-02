logo

Путин назвал ошеломительные потери ВСУ в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин назвал ошеломительные потери ВСУ в войне

Президент России Владимир Путин рассказал о потерях ВСУ в войне

2 октября 2025, 20:04
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи затронул тему войны, которую Россия ведет против Украины.

Путин назвал ошеломительные потери ВСУ в войне

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Он назвал количество потерь Вооруженных сил Украины за сентябрь. По его мнению, цифра достигает 44,7 тыс. человек – половина из них безвозвратные. Также, как передают российские СМИ, с января по август в ВСУ якобы было 150 тыс. дезертиров.

“Элита в Украине не воюет, а лишь посылает на убой своих граждан, армия там рабоче-крестьянская”, — сообщил Путин.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России будущих солдат воспитывают из школы. К 2030 году планируют привлечь к путинскому движению первых 18 млн участников. Сейчас к "движению" присоединилось 12,5 млн россиян.

Об амбициозных планах, как сообщили в Центре противодействия дезинформации, заявил на очередном съезде руководитель "движения" Артур Орлов. Аналитики Центра отметили, что фактически каждый второй россиянин от 6 до 25 лет должен стать частью этой парамилитарной структуры.

В Центре рассказали, что "движение первых" в России создали в 2022 году. Это некий аналог советской пионерии. Новое "движение" активно развивает инфраструктуру и "вербовочную базу".

По данным ЦПД, количество первичных ячеек планируют увеличить с 51 тысячи до 78 тысяч, а наставников — втрое, до более чем 5 млн. Наставниками могут быть педагоги, студенты и участники войны против Украины.

Аналитики Центра также напомнили, что в июне Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против "движения первых" и детского лагеря "артек" в Крыму, который оккупанты превратили в пропагандистский центр.




Источник: https://t.me/tass_agency/341615
