logo

BTC/USD

120623

ETH/USD

4491.49

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Цинизм поражает: какой совет Путин дал Киеву
commentss НОВОСТИ Все новости

Цинизм поражает: какой совет Путин дал Киеву

Президент РФ Путин ожидает, что Киев будет договариваться

2 октября 2025, 22:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи большое внимание уделил войне, которую Россия ведет против Украины.

Цинизм поражает: какой совет Путин дал Киеву

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Путин заявил: надеется, что Киев найдет в себе силы сесть за стол переговоров. Также российский лидер добавил:

"Украина в условиях высоких потерь и невозможности их пополнения следует подумать о том, как договариваться".

К тому же, по его словам, "в ВСУ путаница, они не понимают, что происходит на линии фронта".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что по всей линии фронта в так называемой "СВО", по словам Путина, российские войска идут вперед. Путин отметил, что российская армия зашла в Северск, Константиновку, Красноармейск.

"России осталось уволить 0,13% Луганской области. ВС РФ заняли две трети Купянска. Юнаковка поставлена под контроль ВС РФ, захват  всего Волчанска — дело времени", — рассказал Путин.

Что касается потерь российской армии, то в войне Путин объяснил, что они значительно меньше, чем в ВСУ.

Отметим, что Путин в Сочи во время выступления затронул тему войны, которую Россия ведет против Украины.

Он назвал количество потерь Вооруженных сил Украины за сентябрь. По его мнению, цифра достигает 44,7 тыс. человек – половина из них безвозвратны. Также, как передают российские СМИ, с января по август в ВСУ якобы было 150 тыс. дезертиров.

“Элита в Украине не воюет, а лишь посылает на убой своих граждан, армия там рабоче-крестьянская”, — сообщил Путин.

Ранее в Центре противодействия дезинформации сообщалось, что в России будущих солдат воспитывают из школы. К 2030 году планируют привлечь к путинскому движению первых 18 млн участников. Сейчас к "движению" присоединилось 12,5 млн россиян.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/tass_agency/341625
Теги:

Новости

Все новости