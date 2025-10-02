Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи большое внимание уделил войне, которую Россия ведет против Украины.

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Путин заявил: надеется, что Киев найдет в себе силы сесть за стол переговоров. Также российский лидер добавил:

"Украина в условиях высоких потерь и невозможности их пополнения следует подумать о том, как договариваться".

К тому же, по его словам, "в ВСУ путаница, они не понимают, что происходит на линии фронта".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что по всей линии фронта в так называемой "СВО", по словам Путина, российские войска идут вперед. Путин отметил, что российская армия зашла в Северск, Константиновку, Красноармейск.

"России осталось уволить 0,13% Луганской области. ВС РФ заняли две трети Купянска. Юнаковка поставлена под контроль ВС РФ, захват всего Волчанска — дело времени", — рассказал Путин.

Что касается потерь российской армии, то в войне Путин объяснил, что они значительно меньше, чем в ВСУ.

Отметим, что Путин в Сочи во время выступления затронул тему войны, которую Россия ведет против Украины.

Он назвал количество потерь Вооруженных сил Украины за сентябрь. По его мнению, цифра достигает 44,7 тыс. человек – половина из них безвозвратны. Также, как передают российские СМИ, с января по август в ВСУ якобы было 150 тыс. дезертиров.

“Элита в Украине не воюет, а лишь посылает на убой своих граждан, армия там рабоче-крестьянская”, — сообщил Путин.

Ранее в Центре противодействия дезинформации сообщалось, что в России будущих солдат воспитывают из школы. К 2030 году планируют привлечь к путинскому движению первых 18 млн участников. Сейчас к "движению" присоединилось 12,5 млн россиян.



