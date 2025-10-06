logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Головне - потужно": у Раді вже відверто іронізують над прогнозом Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

“Головне - потужно”: у Раді вже відверто іронізують над прогнозом Зеленського

Народний депутат України Олексій Гончаренко прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про ситуацію з електроенергією

6 жовтня 2025, 16:27
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Питання електропостачання в Україні надзвичайно актуальне. Росія, як і прогнозували експерти, перед початком опалювального сезону посилила удари по енергооб'єктах. У деяких областях виникли проблеми з електропостачанням — введені погодинні графіки відключення світла. 

“Головне - потужно”: у Раді вже відверто іронізують над прогнозом Зеленського

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію. Очільник країни зазначив: 

“Що буде з електрикою? Сьогодні мені складно сказати. Ми будемо готові до всіх відповідних викликів. Ми щодня працюємо над цим. Будемо захищати, будемо боротися”. 

Слова президента прокоментував народний депутат України Олексій Гончаренко. 

“Потужний прогноз про енергетику від президента.  Що буде з енергетикою? А Зеленський не знає. Ще щось запитайте. Про пенсії, виплати. Теж не знає. Все-таки, якого гарного президента ми маємо. Головне, потужного”, — іронізує народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, як розповів Олег Попенко, Росія кілька ночей поспіль завдає потужних ударів по газовій та енергетичній інфраструктурі України. За його словами, був серйозний удар по Лубнах, де потужна газокомпресорна станція, яка дозволяє перекачувати газ зі східної України на правий берег. Насамперед на Київ і далі. По Лубнах, за словами експерта, уже били цього літа, тоді прилетіло понад 50 шахедів і 3 ракети. 

Попенко пояснив, що ворог руйнує наші газокомпресорні станції також в інших областях. Запорізька, Сумська, Харківська область, захід України, мета, за словами експерта, у ворога одна — залишити Україну без газу і фактично створити соціально-гуманітарну кризу, оскільки виникне гостра проблема з опаленням у розпал опалювального сезону.




Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/49996
