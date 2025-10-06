"Главное - мощно": в Раде уже откровенно иронизируют над прогнозом Зеленского

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Вопрос электроснабжения в Украине очень актуален. Россия, как и прогнозировали эксперты, перед началом отопительного сезона усилила удары по энергообъектам. В некоторых областях возникли проблемы с электроснабжением – введены почасовые графики отключения света.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию. Глава страны отметил:
Слова президента прокомментировал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, как рассказал Олег Попенко, Россия несколько ночей подряд наносит мощные удары по газовой и энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, был серьезный удар по Лубнам, где мощная газокомпрессорная станция, позволяющая перекачивать газ с восточной Украины на правый берег. В первую очередь, на Киев и дальше. По Лубнам, по словам эксперта, уже избивали этим летом, тогда прилетело более 50 шахедов и 3 ракеты.
Попенко объяснил, что враг разрушает наши газокомпрессорные станции в других областях. Запорожская, Сумская, Харьковская область, мера Украины, цель, по словам эксперта, у врага одна — оставить Украину без газа и фактически создать социально-гуманитарный кризис, поскольку возникнет острая проблема с отоплением в разгар отопительного сезона.