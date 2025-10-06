"Главное - мощно": в Раде уже откровенно иронизируют над прогнозом Зеленского

Вопрос электроснабжения в Украине очень актуален. Россия, как и прогнозировали эксперты, перед началом отопительного сезона усилила удары по энергообъектам. В некоторых областях возникли проблемы с электроснабжением – введены почасовые графики отключения света.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию. Глава страны отметил:

"Что будет с электричеством? Сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем соответствующим вызовам. Мы каждый день работаем над этим. Будем защищать, будем бороться".

Слова президента прокомментировал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Мощный прогноз об энергетике от президента. Что будет с энергетикой? А Зеленский не знает. Еще что-то спросите. О пенсиях, выплатах. Тоже не знает. Все-таки, какого хорошего президента мы имеем. Главное, мощного", — иронизирует народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, как рассказал Олег Попенко, Россия несколько ночей подряд наносит мощные удары по газовой и энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, был серьезный удар по Лубнам, где мощная газокомпрессорная станция, позволяющая перекачивать газ с восточной Украины на правый берег. В первую очередь, на Киев и дальше. По Лубнам, по словам эксперта, уже избивали этим летом, тогда прилетело более 50 шахедов и 3 ракеты.

Попенко объяснил, что враг разрушает наши газокомпрессорные станции в других областях. Запорожская, Сумская, Харьковская область, мера Украины, цель, по словам эксперта, у врага одна — оставить Украину без газа и фактически создать социально-гуманитарный кризис, поскольку возникнет острая проблема с отоплением в разгар отопительного сезона.



