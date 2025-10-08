Позиция военных категорична: что требуют защитники Украины

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Власти предупредили украинцев, что отопительный сезон будет сложным и нужно готовиться к отключениям света. В Министерстве энергетики Украины отметили, что ситуация после вражеских обстрелов сложная и призывали экономить свет. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сложно спрогнозировать ситуацию с электроснабжением.
Военные. Иллюстративное фото
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов, комментируя призыв Минэнерго экономить свет, отметил, что не видел информации о защите энергообъектов или наказании тех, кто провалил подготовку.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия значительно усилила обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины. Многие населенные пункты остались без света — введены графики ограничения электроснабжения.
Глава ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко отметил, что Россия наносит мощные удары по газовой и энергетической инфраструктуре Украины.
Цель, по словам эксперта, у врага одна – оставить Украину без газа и фактически создать социально-гуманитарный кризис, поскольку возникнет острая проблема с отоплением в разгар отопительного сезона.