Позиция военных категорична: что требуют защитники Украины

Власти предупредили украинцев, что отопительный сезон будет сложным и нужно готовиться к отключениям света. В Министерстве энергетики Украины отметили, что ситуация после вражеских обстрелов сложная и призывали экономить свет. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сложно спрогнозировать ситуацию с электроснабжением.

Военные. Иллюстративное фото

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов, комментируя призыв Минэнерго экономить свет, отметил, что не видел информации о защите энергообъектов или наказании тех, кто провалил подготовку.

"Хорошо. Но. При всем уважении и понимании — можно получить простую и понятную информацию, как эффективно выстроены конструкции защиты... Сколько времени и денег уже на это ушло? Чтобы понимать — вот так прекрасно сделали, теперь только ракетами, ни один дрон не достанет до подстанции, мы все молодцы. Или нет. Тогда текст — здесь про***ли очень сильно, вот список фамилий тех, кто сидит, вот — кто под следствием, вот — кого пинками выгнали из руководства и наблюдательного совета”, — отметил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия значительно усилила обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины. Многие населенные пункты остались без света — введены графики ограничения электроснабжения.

Глава ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко отметил, что Россия наносит мощные удары по газовой и энергетической инфраструктуре Украины.

Цель, по словам эксперта, у врага одна – оставить Украину без газа и фактически создать социально-гуманитарный кризис, поскольку возникнет острая проблема с отоплением в разгар отопительного сезона.







